Барселона покупает Торреса за 55 млн. Выбора не осталось - теперь балласт должен уйти

Новость о договоренности между "Барселоной" и "Манчестер Сити" по форварду Феррану Торресу - ну чисто гром среди ясного неба.

Не секрет, что долг "Кулес" достиг 1,35 млрд евро, из-за чего Ла Лига резко сократила потолок зарплат клуба с 450 до 100 млн евро на сезон-2021/22. Даже Лео Месси не нашлось места - по словам Жоана Лапорты, в сложившейся ситуации он мог играть за "Барсу" разве что бесплатно.

Но мы видим сейчас? По информации Sky Sports, сумма сделки по Феррану Торресу составит 55 млн евро плюс еще 10 млн бонусами. Изначально "Сити" якобы хотел на 5 млн больше, но махнул рукой и сделал скидку.

***

Каталонские корни руководства "Сити" играют на руку "Барсе" - тренер Пеп Гвардиола, спортдир Чики Бегиристайн, гендир Ферран Сориано даже сейчас помогают родному клубу.

Guardiola and Begeristain at Aguero's farewell press conference. pic.twitter.com/WAiBCkyaAl — Barca news. (@SeyaFCB) December 15, 2021

Также сыграла роль и личная просьба игрока - как с Эриком Гарсией год назад. Это тревожный звоночек для "Сити" - сине-гранатовые в беде, но молодежь все равно предпочитает их, а не супербогатый Манчестер. Историю не купишь - так, получается?

Заработок тут вторичен, хотя и он тоже есть. Летом 2020-го "Ман Сити" заплатил "Валенсии" за Торреса 28 млн; теперь он продает за 55, из которых 14 достанутся "Летучим мышам" (они спрятали в сделку процент от следующей). То есть, 13 млн сверху. А может, и все 23, если еще и бонусы придут.

***

А вот по "Барсе" пока ясно лишь одно - у Жоана Лапорты есть какой-то хитрый план, как впихнуть Феррана в платежку и не нарваться на санкции Ла Лиги. Но какой?

Начнем с простого - деньги. Они есть. Осенью Лапорта занял у американского инвестора Goldman Sachs свыше 500 млн евро, и все до цента, конечно же, не потратил.

А вот с местом в платежке все сложнее. Да, закончил карьеру Серхио Агуэро, который зарабатывал 6 млн евро в год брутто. Но этого мало. Правила Ла Лиги таковы, что если клуб не вписывается в потолок зарплат, как сейчас "Барселона", то может тратить на трансферы и зарплаты лишь 25% от освободившихся или заработанных средств. То есть, если Агуэро освободил 6 млн - то потратить смогут 1,5. Капля в море.

Вероятно, эта капля уйдет на регистрацию Дани Алвеса, согласившегося на минималку, и перерегистрацию в первой команде Гави и Абде, которые сейчас числятся в "Барсе-Б".

Это значит - нужны крупные продажи высокооплачиваемых звезд. Marca пишет, что "Барса" уже ищет варианты для Фелипе Коутиньо, Самюэля Юмтити, Клемана Ленгле, Сержиньо Деста, Рики Пуча, но этих поди продай. Даже аренды будут успехом.

Barcelona are set to welcome offers for Sergiño Dest in the January transfer window.



The 21-year-old is one of several first-team players that the club are ready to sell in order to raise funds for extra attacking reinforcements.



(Source: ESPN) pic.twitter.com/5rr2wH2zaP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 22, 2021

На "Камп Ноу" все понимают, и готовятся расстаться с более ценными активами - ESPN называет Марк-Андре тер Штегена и Френки де Йонга. И один, и другой стоят далеко за 50 млн евро. При этом Хави верит в Иньяки Пенью на воротах, а позиции Френки де Йонга пошатнулись из-за молниеносного прогресса Гави и Нико Гонсалеса, которые уже сейчас смотрятся не слабее голландца. Добавьте сюда Бускетса и ныне травмированного Педри - и зачем им Френки?

***

В общем, если "Барса" продаст кого-то из вышеназванных исполнителей - не удивляйтесь. Это не трагедия, а часть плана по перестройке команды.

Не совсем понятно, как в этот план вписывается Усман Дембеле, но Eurosport уверен, что Хави продлит француза. Тот якобы взялся за голову и даже готов пойти на уменьшение зарплаты, лишь бы остаться.

Ousmane Dembélé has chosen to extend his contract with Barcelona.



His representatives were always up for listening to offers, but the Frenchman absolutely does not want to leave.



(Source: Foot Mercato) pic.twitter.com/JQGYRVyqSk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 21, 2021

"Барса" не против, но ей нужно, чтобы Усман доиграл текущий сезон за минималку - это поможет вместить в ведомость Феррана. Вокруг этой темы и ведутся сейчас переговоры. Если француз даст добро - стороны тут же подпишут новый пятилетний контракт.

Каталонцы ждут лета, ведь перед новым сезоном потолок зарплат для них повысят - тотальный карантин в прошлом, и люди на трибунах, в магазинах и музеях уже пополняют казну клуба. "Барса" вздохнет с облегчением - и тогда Дембеле вернут его "нормальный" оклад.

С Ферраном Торресом переговоры проходят по той же схеме - мол, согласись полгода поиграть за еду, а вот затем мы тебе постепенно обеспечим зарплату, которую ты заслуживаешь.

***

Если все срастется, и вместо стагнирующих Френки или тер Штегена "Барса" подпишет Феррана, это будет грандиозный успех для "Кулес".

21-летний игрок - самая продуктивная ложная девятка в Испании. На этой позиции в сборной он забил 12 голов в 22 матчах за последние полтора года, среди прочего убрав с пути Италию (2:1) в полуфинале Лиги Наций.

В составе "Манчестер Сити" Торрес выходил не так часто, но тоже не терялся - 16 голов в 43 матчах, из которых, правда, лишь 3 в текущем сезоне. Все из-за перелома ступни, полученному в той-таки Лиге Наций. С октября Ферран лечится, но уже вскоре вернется на поле.

У "Барсы" нет нормального форварда - Депай неуютно себя чувствует в центре, а Люк де Йонг - это просто Люк де Йонг, паршивое наследство Кумана. Если Торрес придет, он закроет проблемную позицию на много лет вперед. Ферран - каталонского типа игрок: щуплый, техничный, ценящий мяч и умеющий двигать его в 1-2 касания. В футбольном плане от сделки выиграют абсолютно все.

Осталось только дождаться от "Барсы" исходящих сделок. Без них ничего не выгорит.