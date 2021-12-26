  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Лука Модрич прекрасен. Как и всегда

Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Весь мир восхищается подвигами Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Оба форварда много забивают, несмотря на то, что первый приближается к пятому десятку, а второй эту цифру уже "разменял". На фоне двух ветеранов теряется ветеран третий - менее заметный, но не менее значимый, не менее легендарный. Лука Модрич в 36 лет показывает чуть ли не лучший футбол в своей карьере, что и помогло ему попасть в сборную года по версии UA-Футбол.

Читайте такжеСборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Опорный полузащитник

В очередной раз пересказывать карьерный путь Луки Модрича особого смыла нет. Хорват не первый, и даже не пятый год находится среди топов, а потому мы все о нем знаем. Непростое детство, война на родине, статус беженца, трофеи, "Тоттенхэм", "Реал", трофеи, финал чемпионата мира, Золотой мяч. Путь к вершинам был трудным, но Модрич справился, став легендой и ориентиром для всего хорватского футбола. Вероятно, именно Лука - главная балканская звезда в истории спорта номер один.

Интересно другое. После того как Модрич получил свой заслуженный (и никак иначе) Золотой мяч в 2018-м году, все дружно решили, что его карьера пойдет на спад. Хавбеку было уже 33 года, и многие в таком возрасте начинают задумываться о футбольной пенсии. Только не Модрич. Он не стал хуже, а многие статистические показатели говорят, что даже сделал шаг вперед. Представляете, и такое бывает.

Вот, к примеру, вы знали, что в прошлом сезоне Лука провел наибольшее количество матчей за "Реал" в рамках одной испанской кампании? Полузащитник отыграл 35 поединков, выходя с первых минут в 32-х случаях. Более того, он забил пять голов, что сделало тот сезон еще и самым результативным в футболке мадридского клуба. И это в 35 лет. Но ведь голы для Луки далеко не первоочередная задача.

Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник - изображение 1

Крутость Модрича оценить непросто. Он не нападающий, который забивает пачками, и не вратарь, совершающий за 90 минут огромное количество сейвов. Модрич иной. Если хотите, Лука - это авторское кино в мире, где правит Голливуд. Пока массовое кино (читай "фильмы-жвачка") собирает кассу, качественные авторские фильмы получают признание от настоящих ценителей, коих не так и много. С хорватом схожая картина. Для поверхностного болельщика его вклад незаметен, но эксперты и тренеры всегда кайфуют от перформансов Модрича.

Последний сезон Зинедина Зидана в Мадриде был сложен и нестабилен. Наставник выжал максимум из разбитого травмами состава, который до последнего боролся за титул в Испании, а также доковылял до полуфинала ЛЧ, выбив непростую "Аталанту" и "Ливерпуль" Клоппа. В первой половине 2021-го "сливочные" выдали несколько ярких матчей, а главной частью построений Зидана стал именно Модрич. Говоря по-простому, он был мозгом команды в центре поля. Хорват делал все - задавал темп, управлял направлением игры, разбивал прессинг соперника, протаскивал мяч вперед, вступал в отбор, отдавал кучу точных передач.

Для примера далеко ходить не нужно. В рамках плей-офф ЛЧ Лука отдавал голевые передачи в трех играх кряду, тем самым став вторым по возрасту игроком, которому удалось это сделать. Опередил хорвата только Райан Гиггз.

Зидан постоянно хвалил Модрича, говоря, что тот продолжает классно играть, несмотря на возраст. Вот слова французского коуча после четвертьфинальной игры с "Ливерпулем":

"Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь".

В тот вечер хорват действительно был хорош. Несколько цифр в качестве доказательств. Еще раз, для закрепления: 35 лет.

Летом "Реал" сменил тренера. Зидан ушел, обидевшись на президента мадридцев, а на его место позвали/вернули Карло Анчелотти. При итальянце игра "сливочных" стала выглядеть интереснее и живее, а Модрич, отпраздновавший в сентябре 36-й день рождения, продолжил тащить. В первой части текущего сезона на счету хорвата 18 игр и пять голевых передач. Ощутите контраст. С Лукой в старте мадридцы всего дважды теряли очки, в то время как без него не смогли взломать автобус "Кадиса" и "Осасуны", по-глупому теряли победу над "Леванте", проигрывали "Шерифу" (хорват вышел спасать на финальные 20 минут).

Что интересно, автору данных строк посчастливилось увидеть игру Модрича вживую. В холодный октябрьский день хорват приехал в Киев, где вместе с "Реалом" не оставил камня на камня от коллектива де Дзерби. Ключевую битву украинская команда проиграла именно в центре поля, а сам Модрич в тот день отметился классной голевой передачей. Но главный перформанс полузащитника случился в недавнем мадридском дерби. Хавбек был прекрасен как с мячом (81 передача, из которых 29 на чужой половине), так и без мяча (четыре отбора, более 60-ти процентов выигранных дуэлей у "Атлетико" Симеоне). Лука сделал первый гол "Реала", а Винисиус после игры назвал его лучшим полузащитником в мире. Не скупился на комплименты и Карло Анчелотти:

"Что мне понравилось в матче с "Атлетико"? Модрич, три очка, сухой матч Куртуа. Лука провел зрелищный во всех смыслах матч. Он необыкновенный игрок".

Как вы поняли, в клубе Модрич играет очень важную роль. Но ведь клуб это еще не все.

Невозможно попасть в символическую сборную, провалившись со своей национальной командой. Хорватия провела далеко не самый однозначный год, который, с одной стороны, не назвать провальным, но и успех 2018-го они не сумели. Евро-2020 получилось скомканным, но из группы команда Златко Далича выползти сумела. Далее была заруба с испанцами и вылет в экстра-тайме (3:4). Отбор на Мундиаль "шашечные" также не смогли провести идеально, но все-таки собрались в нужный момент, обыграв Россию в решающей игре. Это помогло вернуть первое место и напрямую выйти на Чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Лишний раз говорить о том, что Модрич был ключевым футболистом Далича, мы не будем. Просто приведем в качестве доказательств несколько цифр. Лука пропустил всего три матча своей национальной сборной, проведя в общей сложности 13 поединков. На Евро-2020 он выдал 1+1, а на финишной прямой 2021-го, когда нужно было вырывать первое место в группе, хавбек забил два гола и отдал две голевые в четырех играх. Модрич - лучший игрок отборочной группы по данным статических порталов, а также первый в сборной по системе гол+пас. 2021-й получился для него историческим еще и потому, что он побил рекорд Дарио Срны по количеству игр за сборную Хорватии.

Так, а что в итоге? Модрич остался без серьезных трофеев в 2021-м, его сборная не вышла даже в четвертьфинал Евро, но хорват все равно среди лучших. Читается вопрос: "Почему?". Отвечаем. Ни "Реал", ни Хорватия не были лучшими в уходящем году, но если в их нестабильности и был островок благополучия, то это был Модрич. Лука выдавал яркие перформансы в ключевых играх, Лука помогал Зидану выжимать максимум, Лука провел огромное количество матчей несмотря на возраст. 2021-й год - один из самых ярких для хавбека в плане индивидуального перформанса, и это в тот момент, когда для многих болельщиков он стал списанным материалом. Но это не так, а потому время просить прощения.

В завершающем абзаце обычно принято говорить пафосные фразы, но Модрич - это о другом. Он ориентир и пока не видно, кто сможет его заменить в составе "Реала" и сборной Хорватии. И это в очередной раз говорит о крутости 36-летнего хавбека.

Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник - изображение 2

Альтернатива: Николо Барелла ("Интер", Италия)

Барелле пока рано соперничать с Модричем, но свою крупицу признания он заслужил. Пускай и в виде альтернативной команды. 24-летний полузащитник провел свой лучший год в карьере. Лучший индивидуально, и самый успешный в плане командных достижений. Сначала Барелла помог "Интеру" прервать многолетнюю гегемонию "Ювентуса" и стать чемпионом Италии, а спустя месяц сделал то же самое уже с национальной сборной, победив на Евро-2020.

Барелла сочетает в себе хорошую физику и игровой интеллект. Только за половину этого сезона он отдал восемь голевых передач, став лучшим ассистентом "Интера". В 2021-м году Николо поработал под крылом трех разных тренеров (Конте, Манчини, Индзаги), и в построениях каждого отыгрывал важную роль. Что тут говорить, если в период финансового кризиса, "Интер" в первую очередь продлил контракт именно с Бареллой, предложив тому сделку до 2026-го года. Сделаем ставку, Николо - будущий капитан миланского клуба. Кто не согласен?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Хорватия Реал (Мадрид) символическая сборная года
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...