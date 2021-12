Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Весь мир восхищается подвигами Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Оба форварда много забивают, несмотря на то, что первый приближается к пятому десятку, а второй эту цифру уже "разменял". На фоне двух ветеранов теряется ветеран третий - менее заметный, но не менее значимый, не менее легендарный. Лука Модрич в 36 лет показывает чуть ли не лучший футбол в своей карьере, что и помогло ему попасть в сборную года по версии UA-Футбол.

В очередной раз пересказывать карьерный путь Луки Модрича особого смыла нет. Хорват не первый, и даже не пятый год находится среди топов, а потому мы все о нем знаем. Непростое детство, война на родине, статус беженца, трофеи, "Тоттенхэм", "Реал", трофеи, финал чемпионата мира, Золотой мяч. Путь к вершинам был трудным, но Модрич справился, став легендой и ориентиром для всего хорватского футбола. Вероятно, именно Лука - главная балканская звезда в истории спорта номер один.

Интересно другое. После того как Модрич получил свой заслуженный (и никак иначе) Золотой мяч в 2018-м году, все дружно решили, что его карьера пойдет на спад. Хавбеку было уже 33 года, и многие в таком возрасте начинают задумываться о футбольной пенсии. Только не Модрич. Он не стал хуже, а многие статистические показатели говорят, что даже сделал шаг вперед. Представляете, и такое бывает.

Вот, к примеру, вы знали, что в прошлом сезоне Лука провел наибольшее количество матчей за "Реал" в рамках одной испанской кампании? Полузащитник отыграл 35 поединков, выходя с первых минут в 32-х случаях. Более того, он забил пять голов, что сделало тот сезон еще и самым результативным в футболке мадридского клуба. И это в 35 лет. Но ведь голы для Луки далеко не первоочередная задача.

Крутость Модрича оценить непросто. Он не нападающий, который забивает пачками, и не вратарь, совершающий за 90 минут огромное количество сейвов. Модрич иной. Если хотите, Лука - это авторское кино в мире, где правит Голливуд. Пока массовое кино (читай "фильмы-жвачка") собирает кассу, качественные авторские фильмы получают признание от настоящих ценителей, коих не так и много. С хорватом схожая картина. Для поверхностного болельщика его вклад незаметен, но эксперты и тренеры всегда кайфуют от перформансов Модрича.

Последний сезон Зинедина Зидана в Мадриде был сложен и нестабилен. Наставник выжал максимум из разбитого травмами состава, который до последнего боролся за титул в Испании, а также доковылял до полуфинала ЛЧ, выбив непростую "Аталанту" и "Ливерпуль" Клоппа. В первой половине 2021-го "сливочные" выдали несколько ярких матчей, а главной частью построений Зидана стал именно Модрич. Говоря по-простому, он был мозгом команды в центре поля. Хорват делал все - задавал темп, управлял направлением игры, разбивал прессинг соперника, протаскивал мяч вперед, вступал в отбор, отдавал кучу точных передач.

Для примера далеко ходить не нужно. В рамках плей-офф ЛЧ Лука отдавал голевые передачи в трех играх кряду, тем самым став вторым по возрасту игроком, которому удалось это сделать. Опередил хорвата только Райан Гиггз.

35y 209d - Luka Modric ???????? (35 y 209 d) has assisted last three #UCL games in a row for Real Madrid, becoming the oldest player to do it in the competition since Ryan Giggs for @ManUtd in April 2011 (37 years old).