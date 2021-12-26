Хорватский ориентир. Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Весь мир восхищается подвигами Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Оба форварда много забивают, несмотря на то, что первый приближается к пятому десятку, а второй эту цифру уже "разменял". На фоне двух ветеранов теряется ветеран третий - менее заметный, но не менее значимый, не менее легендарный. Лука Модрич в 36 лет показывает чуть ли не лучший футбол в своей карьере, что и помогло ему попасть в сборную года по версии UA-Футбол.

В очередной раз пересказывать карьерный путь Луки Модрича особого смыла нет. Хорват не первый, и даже не пятый год находится среди топов, а потому мы все о нем знаем. Непростое детство, война на родине, статус беженца, трофеи, "Тоттенхэм", "Реал", трофеи, финал чемпионата мира, Золотой мяч. Путь к вершинам был трудным, но Модрич справился, став легендой и ориентиром для всего хорватского футбола. Вероятно, именно Лука - главная балканская звезда в истории спорта номер один.

Интересно другое. После того как Модрич получил свой заслуженный (и никак иначе) Золотой мяч в 2018-м году, все дружно решили, что его карьера пойдет на спад. Хавбеку было уже 33 года, и многие в таком возрасте начинают задумываться о футбольной пенсии. Только не Модрич. Он не стал хуже, а многие статистические показатели говорят, что даже сделал шаг вперед. Представляете, и такое бывает.

Вот, к примеру, вы знали, что в прошлом сезоне Лука провел наибольшее количество матчей за "Реал" в рамках одной испанской кампании? Полузащитник отыграл 35 поединков, выходя с первых минут в 32-х случаях. Более того, он забил пять голов, что сделало тот сезон еще и самым результативным в футболке мадридского клуба. И это в 35 лет. Но ведь голы для Луки далеко не первоочередная задача.

Крутость Модрича оценить непросто. Он не нападающий, который забивает пачками, и не вратарь, совершающий за 90 минут огромное количество сейвов. Модрич иной. Если хотите, Лука - это авторское кино в мире, где правит Голливуд. Пока массовое кино (читай "фильмы-жвачка") собирает кассу, качественные авторские фильмы получают признание от настоящих ценителей, коих не так и много. С хорватом схожая картина. Для поверхностного болельщика его вклад незаметен, но эксперты и тренеры всегда кайфуют от перформансов Модрича.

Последний сезон Зинедина Зидана в Мадриде был сложен и нестабилен. Наставник выжал максимум из разбитого травмами состава, который до последнего боролся за титул в Испании, а также доковылял до полуфинала ЛЧ, выбив непростую "Аталанту" и "Ливерпуль" Клоппа. В первой половине 2021-го "сливочные" выдали несколько ярких матчей, а главной частью построений Зидана стал именно Модрич. Говоря по-простому, он был мозгом команды в центре поля. Хорват делал все - задавал темп, управлял направлением игры, разбивал прессинг соперника, протаскивал мяч вперед, вступал в отбор, отдавал кучу точных передач.

Для примера далеко ходить не нужно. В рамках плей-офф ЛЧ Лука отдавал голевые передачи в трех играх кряду, тем самым став вторым по возрасту игроком, которому удалось это сделать. Опередил хорвата только Райан Гиггз.

35y 209d - Luka Modric ???????? (35 y 209 d) has assisted last three #UCL games in a row for Real Madrid, becoming the oldest player to do it in the competition since Ryan Giggs for @ManUtd in April 2011 (37 years old). Wine#RealMadridLiverpool #ChampionsLeague pic.twitter.com/hbFcoImkGL — OptaJose (@OptaJose) April 6, 2021

Зидан постоянно хвалил Модрича, говоря, что тот продолжает классно играть, несмотря на возраст. Вот слова французского коуча после четвертьфинальной игры с "Ливерпулем":

"Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь".

В тот вечер хорват действительно был хорош. Несколько цифр в качестве доказательств. Еще раз, для закрепления: 35 лет.

✨ Luka Modric vs Liverpool:



1 assist

2 chances created

63 touches

47/56 (84%) passes

5/8 long balls

25 passes in opposition half

3/3 duels won

3 tackles

7 recoveries



His 3rd consecutive game with an assist in the Champions League.#RMALIV #RealMadrid #UCL pic.twitter.com/UYb1oKuFQQ — JG Fútbol (@JGFutbol10) April 13, 2021

Летом "Реал" сменил тренера. Зидан ушел, обидевшись на президента мадридцев, а на его место позвали/вернули Карло Анчелотти. При итальянце игра "сливочных" стала выглядеть интереснее и живее, а Модрич, отпраздновавший в сентябре 36-й день рождения, продолжил тащить. В первой части текущего сезона на счету хорвата 18 игр и пять голевых передач. Ощутите контраст. С Лукой в старте мадридцы всего дважды теряли очки, в то время как без него не смогли взломать автобус "Кадиса" и "Осасуны", по-глупому теряли победу над "Леванте", проигрывали "Шерифу" (хорват вышел спасать на финальные 20 минут).

Что интересно, автору данных строк посчастливилось увидеть игру Модрича вживую. В холодный октябрьский день хорват приехал в Киев, где вместе с "Реалом" не оставил камня на камня от коллектива де Дзерби. Ключевую битву украинская команда проиграла именно в центре поля, а сам Модрич в тот день отметился классной голевой передачей. Но главный перформанс полузащитника случился в недавнем мадридском дерби. Хавбек был прекрасен как с мячом (81 передача, из которых 29 на чужой половине), так и без мяча (четыре отбора, более 60-ти процентов выигранных дуэлей у "Атлетико" Симеоне). Лука сделал первый гол "Реала", а Винисиус после игры назвал его лучшим полузащитником в мире. Не скупился на комплименты и Карло Анчелотти:

"Что мне понравилось в матче с "Атлетико"? Модрич, три очка, сухой матч Куртуа. Лука провел зрелищный во всех смыслах матч. Он необыкновенный игрок".

Как вы поняли, в клубе Модрич играет очень важную роль. Но ведь клуб это еще не все.

Невозможно попасть в символическую сборную, провалившись со своей национальной командой. Хорватия провела далеко не самый однозначный год, который, с одной стороны, не назвать провальным, но и успех 2018-го они не сумели. Евро-2020 получилось скомканным, но из группы команда Златко Далича выползти сумела. Далее была заруба с испанцами и вылет в экстра-тайме (3:4). Отбор на Мундиаль "шашечные" также не смогли провести идеально, но все-таки собрались в нужный момент, обыграв Россию в решающей игре. Это помогло вернуть первое место и напрямую выйти на Чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Лишний раз говорить о том, что Модрич был ключевым футболистом Далича, мы не будем. Просто приведем в качестве доказательств несколько цифр. Лука пропустил всего три матча своей национальной сборной, проведя в общей сложности 13 поединков. На Евро-2020 он выдал 1+1, а на финишной прямой 2021-го, когда нужно было вырывать первое место в группе, хавбек забил два гола и отдал две голевые в четырех играх. Модрич - лучший игрок отборочной группы по данным статических порталов, а также первый в сборной по системе гол+пас. 2021-й получился для него историческим еще и потому, что он побил рекорд Дарио Срны по количеству игр за сборную Хорватии.

???????? Luka Modrić = Croatia's most capped player with 135 caps ????



His best international moment? ????#WCQ pic.twitter.com/U3kooUnF6x — UEFA Nations League (@EURO2024) March 27, 2021

Так, а что в итоге? Модрич остался без серьезных трофеев в 2021-м, его сборная не вышла даже в четвертьфинал Евро, но хорват все равно среди лучших. Читается вопрос: "Почему?". Отвечаем. Ни "Реал", ни Хорватия не были лучшими в уходящем году, но если в их нестабильности и был островок благополучия, то это был Модрич. Лука выдавал яркие перформансы в ключевых играх, Лука помогал Зидану выжимать максимум, Лука провел огромное количество матчей несмотря на возраст. 2021-й год - один из самых ярких для хавбека в плане индивидуального перформанса, и это в тот момент, когда для многих болельщиков он стал списанным материалом. Но это не так, а потому время просить прощения.

В завершающем абзаце обычно принято говорить пафосные фразы, но Модрич - это о другом. Он ориентир и пока не видно, кто сможет его заменить в составе "Реала" и сборной Хорватии. И это в очередной раз говорит о крутости 36-летнего хавбека.

Альтернатива: Николо Барелла ("Интер", Италия)

Барелле пока рано соперничать с Модричем, но свою крупицу признания он заслужил. Пускай и в виде альтернативной команды. 24-летний полузащитник провел свой лучший год в карьере. Лучший индивидуально, и самый успешный в плане командных достижений. Сначала Барелла помог "Интеру" прервать многолетнюю гегемонию "Ювентуса" и стать чемпионом Италии, а спустя месяц сделал то же самое уже с национальной сборной, победив на Евро-2020.

Nicolo Barella with an outrageous assist for Inter Milan ????????



(via @90ordnasselA)pic.twitter.com/j5Nm85Qhbw — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

Барелла сочетает в себе хорошую физику и игровой интеллект. Только за половину этого сезона он отдал восемь голевых передач, став лучшим ассистентом "Интера". В 2021-м году Николо поработал под крылом трех разных тренеров (Конте, Манчини, Индзаги), и в построениях каждого отыгрывал важную роль. Что тут говорить, если в период финансового кризиса, "Интер" в первую очередь продлил контракт именно с Бареллой, предложив тому сделку до 2026-го года. Сделаем ставку, Николо - будущий капитан миланского клуба. Кто не согласен?