Кадис договорился об аренде форварда Барселоны

Испанский "Кадис" в ближайшее время может арендовать нападающего "Барселоны" Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из "Севильи". Стороны уже договорились о сделке до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Утвреждается, что "Барселона" обратилась к "Севилье" по поводу досрочного расторжения аренды 31-летнего футболиста, срок которой истекает в конце сезона. В клубе дали согласие и вступили в переговоры с "Кадисом", готовым арендовать Де Йонга до конца сезона. Для завершения сделки остаётся дождаться согласия самого игрока.

Де Йонг принял участие в 12 матчах за "Барселону", забив один гол.