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Кадис договорился об аренде форварда Барселоны

Испания
(1 голосов)

Игрок проведет в аренде остаток сезона

Кадис договорился об аренде форварда Барселоны

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Испанский "Кадис" в ближайшее время может арендовать нападающего "Барселоны" Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из "Севильи". Стороны уже договорились о сделке до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Утвреждается, что "Барселона" обратилась к "Севилье" по поводу досрочного расторжения аренды 31-летнего футболиста, срок которой истекает в конце сезона. В клубе дали согласие и вступили в переговоры с "Кадисом", готовым арендовать Де Йонга до конца сезона. Для завершения сделки остаётся дождаться согласия самого игрока.

Де Йонг принял участие в 12 матчах за "Барселону", забив один гол.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Кадис
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Комментарии (4)
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prockop4uck (Киев)
24.12.2021 в 19:02
Пусть бы человек себе и дальше работал, зачем выдергивать с коллектива.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.12.2021 в 18:49
Форвардом его на работу брали, а оказалось что-то непонятное. Полировщик и обогреватель скамеек.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.12.2021 в 18:26
Це вже тоді суборенда!
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0
0
Джим Слэйд (Харьков)
24.12.2021 в 18:35
Не, Кадис его у Севильи арендует.
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+2
0


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