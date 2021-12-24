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Кадис договорился об аренде форварда Барселоны
Игрок проведет в аренде остаток сезона
Faisal HQ / Автор неизвестен
Испанский "Кадис" в ближайшее время может арендовать нападающего "Барселоны" Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из "Севильи". Стороны уже договорились о сделке до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Утвреждается, что "Барселона" обратилась к "Севилье" по поводу досрочного расторжения аренды 31-летнего футболиста, срок которой истекает в конце сезона. В клубе дали согласие и вступили в переговоры с "Кадисом", готовым арендовать Де Йонга до конца сезона. Для завершения сделки остаётся дождаться согласия самого игрока.
Де Йонг принял участие в 12 матчах за "Барселону", забив один гол.
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