Барселона хочет подписать Де Лигта из Ювентуса

"Барселона" хотела бы укрепить линию обороны подписанием защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Туринцы могут продать голландца, но "блауграна" вряд ли потянет его зарплату, сообщает Diario Sport.

На встрече с агентом Мино Райолой представители "блауграны" выяснили, что туринцы могут продать де Лигта, а вырученные средства направить на приобретение форварда. При этом они будут готовы расстаться с нидерландцем за значительно меньшие деньги, чем указано в пункте об отступных (120 млн евро).

Еще одна причина для продажи де Лигта – его высокая зарплата, но именно поэтому, как сообщается, "Барселоне" будет почти нереально его подписать. Запросы защитника на данный момент превышают возможности каталонцев.

Сообщается, что ради получения дополнительных средств клуб хотел бы отправить в другую команду хавбека Филиппе Коутиньо. Агентам бразильца уже сообщили, что на него не рассчитывают.

В текущем сезоне де Лигт провел 20 матчей за "Ювентус", забив 1 мяч. Стоимость 22-летнего защитника по Transfermarkt – 70 миллионов евро.