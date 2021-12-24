  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет подписать Де Лигта из Ювентуса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет подписать Де Лигта из Ювентуса

Испания
(1 голосов)

Но пока каталонцы не могут потянуть зарплату защитника

Барселона хочет подписать Де Лигта из Ювентуса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хотела бы укрепить линию обороны подписанием защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Туринцы могут продать голландца, но "блауграна" вряд ли потянет его зарплату, сообщает Diario Sport.

На встрече с агентом Мино Райолой представители "блауграны" выяснили, что туринцы могут продать де Лигта, а вырученные средства направить на приобретение форварда. При этом они будут готовы расстаться с нидерландцем за значительно меньшие деньги, чем указано в пункте об отступных (120 млн евро).

Еще одна причина для продажи де Лигта – его высокая зарплата, но именно поэтому, как сообщается, "Барселоне" будет почти нереально его подписать. Запросы защитника на данный момент превышают возможности каталонцев.

Сообщается, что ради получения дополнительных средств клуб хотел бы отправить в другую команду хавбека Филиппе Коутиньо. Агентам бразильца уже сообщили, что на него не рассчитывают.

В текущем сезоне де Лигт провел 20 матчей за "Ювентус", забив 1 мяч. Стоимость 22-летнего защитника по Transfermarkt – 70 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Филиппе Коутиньо Мино Райола Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
24.12.2021 в 21:49
Перше нормальне підсилення було б, а не хлам постійно купляти!Сплавте Дембеле і на його з/п можна Де Лігта утримувати!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...