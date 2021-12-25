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Лангле не хочет уходить из Барселоны
Клуб пытается избавиться от защитника
Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле не хочет покидать клуб, сообщает Marca. Каталонцы рассчитывают избавиться от ряда футболистов с целью получения денежных средств на укрепление состава.
"Блауграна" готова продать Лангле, если им поступит подходящее предложение.
Однако сообщается, что сам француз не намерен покидать команду, тем более после назначения Хави главным тренером он имеет регулярную игровую практику.
Если Лангле не покинет команду зимой, то его судьба будет решаться летом.
Контракт защитника рассчитан до 2026 года.
В этом сезоне он сыграл 13 матчей за "Барселону" и сделал 1 голевую передачу.
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