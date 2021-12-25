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Анчелотти: Бензема сегодня - лучший форвард в мире

Испания
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(1 голосов)

А как же Левандовский?

Анчелотти: Бензема сегодня - лучший форвард в мире

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о французском форварде Кариме Бензема:

"Является ли Бензема сегодня лучшим нападающим в мире? Да, потому что он добавил в футбол больше качеств и стал результативнее. Он забил столько же, сколько Роналду или Холанд.

Бензема — игрок, который может решать судьбу матчей. Он в отличной форме", — сказал Анчелотти.

Добавим, в текущем сезоне 34-летний француз провел 23 матча за "сливочных" во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 8 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
25.12.2021 в 08:46
Про кулика и болото вспомнилось...
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