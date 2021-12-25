Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Бензема сегодня - лучший форвард в мире
А как же Левандовский?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о французском форварде Кариме Бензема:
"Является ли Бензема сегодня лучшим нападающим в мире? Да, потому что он добавил в футбол больше качеств и стал результативнее. Он забил столько же, сколько Роналду или Холанд.
Бензема — игрок, который может решать судьбу матчей. Он в отличной форме", — сказал Анчелотти.
Добавим, в текущем сезоне 34-летний француз провел 23 матча за "сливочных" во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- Барселона пытается избавиться от ненужного форварда
- Оливер Кан: Меня всегда поражает менталитет Баварии. Они просто разнесли Барселону
- Кадим Харрис: Ярославский – очень амбициозный и добрый человек
- Примера. Севилья - Барселона 1:1. Детсад Хави быстро взрослеет
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО