Анчелотти: Бензема сегодня - лучший форвард в мире

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о французском форварде Кариме Бензема:

"Является ли Бензема сегодня лучшим нападающим в мире? Да, потому что он добавил в футбол больше качеств и стал результативнее. Он забил столько же, сколько Роналду или Холанд.

Бензема — игрок, который может решать судьбу матчей. Он в отличной форме", — сказал Анчелотти.