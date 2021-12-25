  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию

Испания
Обновлено
(5 голосов)

Интересный вариант для Андрея

Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин на днях переболел коронавирусом и уже вернулся к тренировкам. Это хороший знак, ведь совсем скоро "Реалу" стартовать в Кубке Испании – единственном турнире, где украинский голкипер может получить игровую практику. Но есть и другой вариант, и он не выглядит невыполнимым.

Испанское издание elnacional.cat сообщает, что Лунин готов в поисках игровой практики к серьезным изменениям в своей карьере. Тем более что им заинтересовался английский "Ньюкасл".

Как известно, этот клуб недавно выкупил инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Соответственно, у сорок появились деньги на активную трансферную кампанию. И она им крайне необходима, ведь "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда пропустила 41 гол в 18 матчах, при этом тренерский штаб постоянно тасует голкиперов Карла Дарлоу, Мартина Дубравку и Фредерика Вудмана. То есть вопросы остаются ко всем троим.

Таким образом Андрей Лунин может сразу стать первым номером в команде. Как отмечает elnacional.cat, Флорентино Перес, скорее всего, согласится на продажу украинского голкипера, если "Ньюкасл" перекроет потраченные ранее средства на Лунина. Напомним, что в свое время "Реал" заплатил "Заре" 8,5 млн евро за украинца. Также отмечается, что Андрею будет легко согласиться на переход, ведь "Ньюкасл" способен предложить значительно более высокую зарплату, чем он получает в Мадриде.

Читайте такжеДействующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ньюкасл Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
SeventyFour (Phoenix)
25.12.2021 в 14:11
Лунин: Нит ! Я буду в Реале до конца контракта, подпишу новый и буду банку греть! Чем я хуже Сезара Санчеса?
Ответить
0
0
crokodil (Днепропетровск)
25.12.2021 в 13:54
Беги, Лола, Беги !!!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.12.2021 в 13:49
у Ньюкасла 3 вратаря и все с приколом? жоска
Ответить
0
0
zez (Сумы)
25.12.2021 в 12:23
Да як він може поїхати до Англії, якщо у ньго дуже мало ігор за збірну?
Ответить
+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.12.2021 в 12:12
Може стати першим ,а може і четвертим номером,тут така справа.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
25.12.2021 в 11:36
Даже если Ньюкасл упадет - в чемпионшипе уровень выше УПЛ, и практика будет очень полезной.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.12.2021 в 11:31
хорошо что не в Украину
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
25.12.2021 в 11:11
Прекрасный вариант, если то правда
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.12.2021 в 11:01
loon in the new castle? полёты гагары во сне и наяву...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...