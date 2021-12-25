Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию

Андрей Лунин на днях переболел коронавирусом и уже вернулся к тренировкам. Это хороший знак, ведь совсем скоро "Реалу" стартовать в Кубке Испании – единственном турнире, где украинский голкипер может получить игровую практику. Но есть и другой вариант, и он не выглядит невыполнимым.

Испанское издание elnacional.cat сообщает, что Лунин готов в поисках игровой практики к серьезным изменениям в своей карьере. Тем более что им заинтересовался английский "Ньюкасл".

Как известно, этот клуб недавно выкупил инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Соответственно, у сорок появились деньги на активную трансферную кампанию. И она им крайне необходима, ведь "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда пропустила 41 гол в 18 матчах, при этом тренерский штаб постоянно тасует голкиперов Карла Дарлоу, Мартина Дубравку и Фредерика Вудмана. То есть вопросы остаются ко всем троим.

Таким образом Андрей Лунин может сразу стать первым номером в команде. Как отмечает elnacional.cat, Флорентино Перес, скорее всего, согласится на продажу украинского голкипера, если "Ньюкасл" перекроет потраченные ранее средства на Лунина. Напомним, что в свое время "Реал" заплатил "Заре" 8,5 млн евро за украинца. Также отмечается, что Андрею будет легко согласиться на переход, ведь "Ньюкасл" способен предложить значительно более высокую зарплату, чем он получает в Мадриде.