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Перес: Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нами

Испания
(1 голосов)

Флорентино обратился к фанатам

Перес: Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нами

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поздравил болельщиков с Рождеством.

"В эти особые дни "Реал" посылает вам всю нашу любовь, привязанность и чувство единения. Сложные времена продолжаются, и мы хотим передать вам всю нашу силу и поддержку – особенно тем, кто нуждается в ней больше всего. Мы надеемся, что скоро вернется нормальная жизнь. Мы все этого ждем. Убеждены, что преодолеем этот вызов, чтобы вместе пережить много счастливых и успешных моментов.

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Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нашими командами. Это наша цель. Мы хотим добиваться новых триумфов и брать новые трофеи. Счастливых праздников. Пусть новый год принесет нам здоровье, работу и счастье", – сказал президент "сливочных".

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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