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Перес: Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нами
Флорентино обратился к фанатам
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поздравил болельщиков с Рождеством.
"В эти особые дни "Реал" посылает вам всю нашу любовь, привязанность и чувство единения. Сложные времена продолжаются, и мы хотим передать вам всю нашу силу и поддержку – особенно тем, кто нуждается в ней больше всего. Мы надеемся, что скоро вернется нормальная жизнь. Мы все этого ждем. Убеждены, что преодолеем этот вызов, чтобы вместе пережить много счастливых и успешных моментов.
Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нашими командами. Это наша цель. Мы хотим добиваться новых триумфов и брать новые трофеи. Счастливых праздников. Пусть новый год принесет нам здоровье, работу и счастье", – сказал президент "сливочных".
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