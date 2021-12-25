Перес: Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нами

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поздравил болельщиков с Рождеством.

"В эти особые дни "Реал" посылает вам всю нашу любовь, привязанность и чувство единения. Сложные времена продолжаются, и мы хотим передать вам всю нашу силу и поддержку – особенно тем, кто нуждается в ней больше всего. Мы надеемся, что скоро вернется нормальная жизнь. Мы все этого ждем. Убеждены, что преодолеем этот вызов, чтобы вместе пережить много счастливых и успешных моментов.