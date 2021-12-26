Хави хочет попрощатся с Коутиньо и Люком де Йонгом этой зимой

Главный тренер "Барселоны" Хави решил отпустить полузащитника Фелипе Коутиньо и нападающего Люка де Йонга уже в ближайшее трансферное окно. Оба футболиста не входят в планы испанского наставника. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что в активе бразильца два гола в 16 матчах этого сезона, а на счету нидерландца – одно взятие ворот в 12 встречах. Правда, на двоих они провели 1109 минут на поле – в среднем 39,6 минуты за игру.

Также интересно, что основное количество сыгранного времени у обоих футболистов было под руководством бывшего наставника "блауграны" Рональда Кумана.

Контракт Коутиньо действителен еще полтора года, а вот Люк де Йонг находится в аренде из "Севильи" до конца сезона.