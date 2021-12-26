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Хави хочет попрощатся с Коутиньо и Люком де Йонгом этой зимой
Футболисты не являются помощниками команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави решил отпустить полузащитника Фелипе Коутиньо и нападающего Люка де Йонга уже в ближайшее трансферное окно. Оба футболиста не входят в планы испанского наставника. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Отметим, что в активе бразильца два гола в 16 матчах этого сезона, а на счету нидерландца – одно взятие ворот в 12 встречах. Правда, на двоих они провели 1109 минут на поле – в среднем 39,6 минуты за игру.
Также интересно, что основное количество сыгранного времени у обоих футболистов было под руководством бывшего наставника "блауграны" Рональда Кумана.
Контракт Коутиньо действителен еще полтора года, а вот Люк де Йонг находится в аренде из "Севильи" до конца сезона.
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