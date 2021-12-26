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Хави хочет попрощатся с Коутиньо и Люком де Йонгом этой зимой

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Футболисты не являются помощниками команды

Хави хочет попрощатся с Коутиньо и Люком де Йонгом этой зимой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави решил отпустить полузащитника Фелипе Коутиньо и нападающего Люка де Йонга уже в ближайшее трансферное окно. Оба футболиста не входят в планы испанского наставника. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что в активе бразильца два гола в 16 матчах этого сезона, а на счету нидерландца – одно взятие ворот в 12 встречах. Правда, на двоих они провели 1109 минут на поле – в среднем 39,6 минуты за игру.

Также интересно, что основное количество сыгранного времени у обоих футболистов было под руководством бывшего наставника "блауграны" Рональда Кумана.

Контракт Коутиньо действителен еще полтора года, а вот Люк де Йонг находится в аренде из "Севильи" до конца сезона.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Хави Филиппе Коутиньо
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
26.12.2021 в 12:57
Половина новостей - Барса что-то хочет, как правило- то, что не может себе позволить
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