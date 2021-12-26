Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки

Несмотря на то, что Лионель Месси покинул "Барселону", испанский клуб продолжает делать деньги на его имени. “Блауграна” до сих пор продает футболки с фамилией аргентинца, в том числе и раритетные экземпляры.

Сейчас в магазине клуба есть три лота из Лео. Самый дешевый – это капитанская повязка аргентинца с его оригинальным автографом стоимостью 643,5 евро .

Также есть и футболки. Джерси из прошлого сезона с автографом Месси обойдется в 1170 евро .

А вот за раритетную футболку сезона 2013/2014 с личными подписями Лео, Иньесты и Хави нужно будет отдать 2950 евро .

Также можно приобрести и обычную футболку "блауграны", набив там фамилию аргентинца. Стоить такое удовольствие будет 105 евро – в 28 раз меньше стоимости экземпляра с автографами Месси, Иньесты и Хави.