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Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Делают бизнес на всем

Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки

Фото: skysports / Автор: неизвестен

Новина українською

Несмотря на то, что Лионель Месси покинул "Барселону", испанский клуб продолжает делать деньги на его имени. “Блауграна” до сих пор продает футболки с фамилией аргентинца, в том числе и раритетные экземпляры.

Сейчас в магазине клуба есть три лота из Лео. Самый дешевый – это капитанская повязка аргентинца с его оригинальным автографом стоимостью 643,5 евро.

Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки - изображение 1

Также есть и футболки. Джерси из прошлого сезона с автографом Месси обойдется в 1170 евро.

Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки - изображение 2

А вот за раритетную футболку сезона 2013/2014 с личными подписями Лео, Иньесты и Хави нужно будет отдать 2950 евро.

Барселона до сих пор продает атрибутику с Месси. Один из экземпляров стоит в 28 раз дороже обычной футболки - изображение 3

Также можно приобрести и обычную футболку "блауграны", набив там фамилию аргентинца. Стоить такое удовольствие будет 105 евро – в 28 раз меньше стоимости экземпляра с автографами Месси, Иньесты и Хави.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (3)
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Cerega15 (Kherson)
26.12.2021 в 15:06
20 евро - это 20 евро
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KadimXa (Харьков)
26.12.2021 в 15:05
Во барыги
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.12.2021 в 14:55
чота ржу
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0
0


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