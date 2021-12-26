Реал хочет продать Иско и Бэйла этой зимой

Испанское издание Marca сообщает, что "Реал" в январе планирует продать Гарета Бэйла и Иско.

Контракты полузащитников с мадридским клубом истекают в конце текущего сезона. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти одобрил продажу валлийца и испанца, так как не рассчитывает на них.

Мадридцы также готовы рассмотреть по Марсело, Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

Таким образом руководство "Реала" хочет рассчистить зарплатную ведомость перед летним трансферным окном.