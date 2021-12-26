  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал хочет продать Иско и Бэйла этой зимой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал хочет продать Иско и Бэйла этой зимой

Испания
(1 голосов)

Контракты обоих истекают летом 2022-го года

Реал хочет продать Иско и Бэйла этой зимой

Marca

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что "Реал" в январе планирует продать Гарета Бэйла и Иско.

Контракты полузащитников с мадридским клубом истекают в конце текущего сезона. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти одобрил продажу валлийца и испанца, так как не рассчитывает на них.

Мадридцы также готовы рассмотреть по Марсело, Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

Таким образом руководство "Реала" хочет рассчистить зарплатную ведомость перед летним трансферным окном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Иско Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...