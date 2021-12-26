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Торрес уже прибыл в Барсу. Завтра Ферран пройдет медосмотр
Каталонцы заплатят внушительную сумму за 21-летнего хавбека
Twitter Fabrizio Romano
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес вместе со своимы агентами уже прибыл в Барселону.
Завтра 21-летний испанец пройдет медицинское обследование в стане каталонского клуба и трансфер из "Сити" в "Барсу" будет официально оформлен.
Сумма трансфера составит 55 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет.
В нынешней кампании АПЛ Торрес принял участие в 4 поединках и забил 2 мяча.
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