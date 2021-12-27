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Ферран Торрес проходит медосмотр перед трансфером в Барселону
"Сине-гранатовые" близки к завершению сделки
Фото: Diario SPORT/ Автор - Valentí Enrich
Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медосмотр перед переходом в "Барселону", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что после обследования 21-летний футболист подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока "сине-гранатовых".
Here’s Ferrán Torres arriving to undergo his official medical tests as new Barcelona player. Club statement coming soon. ????????⚕️???????? #FCB@valenrich @sport ????⤵️ pic.twitter.com/S3pojtXwAG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021
Сумма трансфера составит 55 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет. В нынешней кампании АПЛ Торрес принял участие в 4 поединках и забил 2 мяча.
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