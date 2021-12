Ферран Торрес проходит медосмотр перед трансфером в Барселону

Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медосмотр перед переходом в "Барселону", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что после обследования 21-летний футболист подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока "сине-гранатовых".

Here's Ferrán Torres arriving to undergo his official medical tests as new Barcelona player. Club statement coming soon.