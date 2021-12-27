Ферран Торрес проходит медосмотр перед трансфером в Барселону

Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медосмотр перед переходом в "Барселону", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что после обследования 21-летний футболист подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока "сине-гранатовых".

Here’s Ferrán Torres arriving to undergo his official medical tests as new Barcelona player. Club statement coming soon. ????????‍⚕️???????? #FCB@valenrich @sport ????⤵️ pic.twitter.com/S3pojtXwAG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021

Сумма трансфера составит 55 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет. В нынешней кампании АПЛ Торрес принял участие в 4 поединках и забил 2 мяча.