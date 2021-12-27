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Ферран Торрес проходит медосмотр перед трансфером в Барселону

Испания
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"Сине-гранатовые" близки к завершению сделки

Ферран Торрес проходит медосмотр перед трансфером в Барселону

Фото: Diario SPORT/ Автор - Valentí Enrich

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Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медосмотр перед переходом в "Барселону", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что после обследования 21-летний футболист подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока "сине-гранатовых".

Сумма трансфера составит 55 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. Контракт будет подписан на 5 лет. В нынешней кампании АПЛ Торрес принял участие в 4 поединках и забил 2 мяча.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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