Хави хочет усилить фланги защиты в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет усилить фланги обороны своей команды в зимнее трансферное окно. На позицию левого защитника сине-гранатовые рассматривают Хосе Луиса Гайя из "Валенсии", а в качестве правого латераля хотят видеть Нуссайра Мазрауи из "Аякса", пишет Sport.es.

Согласно сведениям источника, руководство "Барселоны" разочаровалось в нынешнем правом защитнике команды Серджино Десте. А беспокойство по поводу левого фланга обороны вызвано почтенным возрастом Жорди Альбы – испанцу уже 32 года.

Напомним, контракт Гайя с "Валенсией" рассчитан до 2023 года.