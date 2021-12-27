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Хави хочет усилить фланги защиты в Барселоне
Уже есть два кандидата
Фото: fcbarcelona.com
Главный тренер "Барселоны" Хави хочет усилить фланги обороны своей команды в зимнее трансферное окно. На позицию левого защитника сине-гранатовые рассматривают Хосе Луиса Гайя из "Валенсии", а в качестве правого латераля хотят видеть Нуссайра Мазрауи из "Аякса", пишет Sport.es.
Согласно сведениям источника, руководство "Барселоны" разочаровалось в нынешнем правом защитнике команды Серджино Десте. А беспокойство по поводу левого фланга обороны вызвано почтенным возрастом Жорди Альбы – испанцу уже 32 года.
Напомним, контракт Гайя с "Валенсией" рассчитан до 2023 года.
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