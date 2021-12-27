Клуб из МЛС предложил Суаресу контракт на два года

Форвард "Атлетико" Луис Суарес может продолжить карьеру в США. Клуб МЛС "Интер Майами" предложил 34-летнему уругвайцу контракт на два года, пишет журналист Экрем Конур со ссылкой на FutbolTotal.

Американский клуб надеется подписать игрока, так как его контракт с "Атлетико" заканчивается в июне 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 24 матча за "матрасников", в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.