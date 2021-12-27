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Клуб из МЛС предложил Суаресу контракт на два года

Испания
(1 голосов)

Осталось дождаться завершения переговоров

Клуб из МЛС предложил Суаресу контракт на два года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Атлетико" Луис Суарес может продолжить карьеру в США. Клуб МЛС "Интер Майами" предложил 34-летнему уругвайцу контракт на два года, пишет журналист Экрем Конур со ссылкой на FutbolTotal.

Американский клуб надеется подписать игрока, так как его контракт с "Атлетико" заканчивается в июне 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 24 матча за "матрасников", в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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zafo73
27.12.2021 в 16:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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