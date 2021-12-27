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Форвардом Барселоны интересуются три немецких клуба
Каталонский клуб может отдать игрока в Бундеслигу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Юсуф Демир интересен трем немецким клубам.
По информации Mundo Deportivo со ссылкой на газету Kronen Zeitung, на 18-летнего футболиста претендуют "Байер", "Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия".
Австрийский футболист перешел в каталонский клуб на правах аренды из венского "Рапида". Он провел на поле девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В случае, если сыграет десятую игру, "Барса" обязана будет выкупить его за 10 миллионов евро.
Клуб не устраивает этот вариант и Демиру предложено искать новую команду, так как выпускать на поле его не будут.
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