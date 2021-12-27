  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форвардом Барселоны интересуются три немецких клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвардом Барселоны интересуются три немецких клуба

Испания
(1 голосов)

Каталонский клуб может отдать игрока в Бундеслигу

Форвардом Барселоны интересуются три немецких клуба

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Юсуф Демир интересен трем немецким клубам.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на газету Kronen Zeitung, на 18-летнего футболиста претендуют "Байер", "Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия".

Австрийский футболист перешел в каталонский клуб на правах аренды из венского "Рапида". Он провел на поле девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В случае, если сыграет десятую игру, "Барса" обязана будет выкупить его за 10 миллионов евро.

Клуб не устраивает этот вариант и Демиру предложено искать новую команду, так как выпускать на поле его не будут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Юсуф Демир
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...