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Официально: Рафинья – игрок Реал Сосьедад
Наконец получит свой шанс?
Фото: twitter.com/RealSociedad / Автор: неизвестен
"Реал Сосьедад" подписал контракт с Рафиньей из "ПСЖ", сообщает твиттер испанского клуба. Аренда до конца сезона без опции выкупа.
✍ COMUNICADO OFICIAL | @Rafinha llega cedido a la Real. Ongi etorri Rafael!!! ????⚪????#RafaelTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/iYYEU8Q2HP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 27, 2021
Сообщается, что медобследование было пройдено сегодня же.
В этом сезоне хоть Рафинья и выходил за "ПСЖ" 5 раз, но провел на поле всего 220 минут. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 12 миллионов евро.
Paperworks and contract signed, deal confirmed. Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain on loan until June 2022. ???? #RealSociedad— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021
No buy option included, medical successfully completed today. Official soon.
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