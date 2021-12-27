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Официально: Рафинья – игрок Реал Сосьедад

Испания
(1 голосов)

Наконец получит свой шанс?

Официально: Рафинья – игрок Реал Сосьедад

Фото: twitter.com/RealSociedad / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал Сосьедад" подписал контракт с Рафиньей из "ПСЖ", сообщает твиттер испанского клуба. Аренда до конца сезона без опции выкупа.

Сообщается, что медобследование было пройдено сегодня же.

В этом сезоне хоть Рафинья и выходил за "ПСЖ" 5 раз, но провел на поле всего 220 минут. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рафинья ПСЖ
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.12.2021 в 23:27
Интересно, он такой же травматичный, или получше ?
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