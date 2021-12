Официально: Рафинья – игрок Реал Сосьедад

"Реал Сосьедад" подписал контракт с Рафиньей из "ПСЖ", сообщает твиттер испанского клуба. Аренда до конца сезона без опции выкупа.

Сообщается, что медобследование было пройдено сегодня же.

В этом сезоне хоть Рафинья и выходил за "ПСЖ" 5 раз, но провел на поле всего 220 минут. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

Paperworks and contract signed, deal confirmed. Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain on loan until June 2022. ???? #RealSociedad



No buy option included, medical successfully completed today. Official soon.