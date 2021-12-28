Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Нападающий

Слушайте, а ради чего мы смотрим футбол?

Поболеть за любимую команду - это понятно, ну а когда играет не она?

Каждую неделю мы по несколько раз прилипаем к экранам ноутбуков или телевизоров на полтора часа, заставляя представительниц прекрасного пола сокрушенно повторять: "Опять этот гребанный футбол".

Парировать тут нечем - это ведь своего рода тайна. Эстетику, магию футбола нельзя объяснить на словах - ее можно лишь разглядеть самому. Зато если уж получилось, то это на всю жизнь.

Истинный фанат не забудет, как Пирло исполнял дальние передачи, а Жуниньо - штрафные удары; как Роналдиньо делал эластико, а Бергкамп пасовал в касание. Все это классика футбола, его негласный золотой фонд, куда зачастую зачисляют уже после завершения карьеры.

Большое видится на расстоянии - так это оправдывают, попутно поливая критикой цвета детской неожиданности действующих футболистов. Чертовски несправедливо!

Однажды Карлос Тевес рубанул с плеча, мол, если вам не нравится игра Лионеля Месси, то вы ничего не понимаете в футболе.

То же самое мы скажем сегодня критикам Карима Бензема - ребята, если вы не наслаждаетесь его игрой прямо сейчас, то вы либо плохо разбираетесь в предмете, либо… фанат "Барселоны".

***

Карим давно уже намного больше, чем просто центрфорвард "Реала". Он - душа Мадрида; его символ и стержень в трудных ситуациях.

KB9 en - ¡BRUTAL!

50 partidos

38 goles

12 asistencias #RealFootball pic.twitter.com/KMYvLqVoAD — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 27, 2021

Во всей Ла Лиге нет игрока сильнее. Объем работы, который он выполняет; задачи, которые решает; голы, которые забивает - если бы Золотой мяч не превратили в пародию, Бензема бы точно за него поборолся.

И пожалуйста, не надо тыкать Левандовским. Это нечестно - "Бавария" на голову сильнее и слаженнее "Реала", который при Карло Анчелотти лишь осторожно нащупывает новую версию себя.

Роберт забил 19 голов в Бундеслиге при показателе ожидаемых голов (xG) 20,72, пока Бензема наколотил 15, имея xG всего-то 10,05. Чувствуете разницу в качестве обслуживания?

¿Quiénes han MARCADO MÁS GOLES DE LO ESPERADO en 2021?



KARIM BENZEMA (28 Goles en 19,2 xG)



Dusan Vlahovic (30 en 22,1)

Jonathan David (22 en 15,3)



Les siguen: Zielinski, Santi Mina, Mertens, Mattia Destro, Gareth Bale, Jesse Lingard, Iheanacho. pic.twitter.com/wm4tu9QfFw — Javier Pérez (@jperezlafuente) December 20, 2021

"Вот форвард, вот настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как и полагается нападающему, но очень редко промахивается", - знакомая каждому любителю FIFA фраза Юрия Розанова применима к поляку, но не Кариму. Свои голы он забил преимущественно из сложных позиций на индивидуальном мастерстве.

"Алавесу" Бензема забил с лету, моментально сориентировавшись после удобного рикошета - защитники лишь рты раскрыли.

Гол "Сельте" - пример выдающейся игры на втором этаже; такие мячи - классика форвардов таранного типа.

Мяч против "Эспаньола" - результат дриблинга в штрафной. Перед точным ударом Карим на замахах убрал сразу троих защитников.

Конечно, вы не забыли его хлесткий выстрел после наброса от Винисиуса в дерби против "Атлетико".

Ну и самое свежее - крученый удар с угла штрафной в Бильбао. Баски терпеть не могут Мадрид, но Кариму после замены устроили овацию - редчайшее событие на "Сан-Мамесе".

Стиль Бензема не поддается определению - он одновременно и продавливает, и головой играет, и обыгрывает, и бьет издали, и обладает голевым чутьем.

Порой кажется, что единственная защита против француза - отбиваться всем составом в собственной штрафной, как это делали "Шериф", "Осасуна" и "Кадис". Последний перед матчем в Twitter даже в шутку просил Карима взять отгул - раньше в Ла Лиге так обращались к Лео и CR7.

***

И даже это еще не все. Бензема, на секунду, второй лучший ассистент Ла Лиги в 2021 году после Тони Крооса! У него 11 голевых передач.

Чаще других от видения поля Карима выигрывает скоростной Винисиус, которому удобнее всего пасовать на ход.

Но бывает, что и Асенсио в бенефициарах - если, конечно, ему удается вовремя ворваться в свободную зону. После многочисленных травм у Марко проблемы с темпом.

Это уже не Левандовский - если искать ближайший прототип, то получится Килиан Мбаппе, с которым у Бензема не сразу, но таки сложилась интересная связка в сборной. Два мастера, умеющих одинаково хорошо забить и отдать - Франции можно лишь позавидовать.

В Лиге Наций Бельгия и Испания костьми ложились, но класс есть класс, и в обоих матчах Бензема сотворил по шедевру.

Жаль, что Дешам вернул его аж в 34. Видно, это было что-то личное. История с Вальбуэна - несмываемое пятно, но и без нее Бензема в молодости натворил много дичи. Тогда, в 2015-м, он был на волосок от того, чтобы повторить судьбу всего поколения’87 - Менеза, Бен-Арфа, Насри. Где они сейчас, кто-то в курсе?

Карим единственный из группы, кто взял себя в руки. Сам Дешам отмечал, что, встретившись спустя 6 лет, увидел перед собой совершенно другого человека.

Наверное, так даже лучше для будущей легенды. Что ж это за герой, которому не довелось выбираться из дерьма?

***

В то, что Бензема уже сейчас легенда, сомнений быть не может.

299 голов за "Реал" и 401 в карьере; еще десяток - и он превзойдет Тьерри Анри, самого результативного француза в истории футбола. Поздний расцвет решает - похоже, Карим идет стопами Златана.

Признаков старения у него не видно, и это радует. Магия, ради которой мы смотрим футбол, из француза бьет ключом, а значит, будут еще крутые матчи и голы. В 2021-м их у Бензема набралось столько, что на одно лишь перечисление понадобилось бы несколько страниц А4.

Этот текст - наше "спасибо" Кариму за это. Благодаря ему Примеру приятно смотреть даже в сложные для нее "пост-мессианские" времена.

На замену: Винисиус Жуниор ("Реал")

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

21-летний бразилец еще не входит в число лучших игроков мира, но точно возглавляет список самых прогрессирующих. Даже в "Реале" его рывок застал всех врасплох. Место в запасе сборной года - награда Вини за выдающуюся осень, 12+9 во всех турнирах, а также проход "Ливерпуля" в минувшей ЛЧ. Кажется, все началось именно с него.