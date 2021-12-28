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Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Нападающий
Карим Бензема - главный игрок чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Слушайте, а ради чего мы смотрим футбол?
Поболеть за любимую команду - это понятно, ну а когда играет не она?
Каждую неделю мы по несколько раз прилипаем к экранам ноутбуков или телевизоров на полтора часа, заставляя представительниц прекрасного пола сокрушенно повторять: "Опять этот гребанный футбол".
Парировать тут нечем - это ведь своего рода тайна. Эстетику, магию футбола нельзя объяснить на словах - ее можно лишь разглядеть самому. Зато если уж получилось, то это на всю жизнь.
Истинный фанат не забудет, как Пирло исполнял дальние передачи, а Жуниньо - штрафные удары; как Роналдиньо делал эластико, а Бергкамп пасовал в касание. Все это классика футбола, его негласный золотой фонд, куда зачастую зачисляют уже после завершения карьеры.
No importan los años... ¡@Benzema sigue ???????????????????????????? en #LaLigaSantander! #LaLigaHistory pic.twitter.com/TOvSeH1o1g— LaLiga (@LaLiga) December 27, 2021
Большое видится на расстоянии - так это оправдывают, попутно поливая критикой цвета детской неожиданности действующих футболистов. Чертовски несправедливо!
Однажды Карлос Тевес рубанул с плеча, мол, если вам не нравится игра Лионеля Месси, то вы ничего не понимаете в футболе.
То же самое мы скажем сегодня критикам Карима Бензема - ребята, если вы не наслаждаетесь его игрой прямо сейчас, то вы либо плохо разбираетесь в предмете, либо… фанат "Барселоны".
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Карим давно уже намного больше, чем просто центрфорвард "Реала". Он - душа Мадрида; его символ и стержень в трудных ситуациях.
KB9 en - ¡BRUTAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 27, 2021
50 partidos
38 goles
12 asistencias #RealFootball pic.twitter.com/KMYvLqVoAD
Во всей Ла Лиге нет игрока сильнее. Объем работы, который он выполняет; задачи, которые решает; голы, которые забивает - если бы Золотой мяч не превратили в пародию, Бензема бы точно за него поборолся.
И пожалуйста, не надо тыкать Левандовским. Это нечестно - "Бавария" на голову сильнее и слаженнее "Реала", который при Карло Анчелотти лишь осторожно нащупывает новую версию себя.
Роберт забил 19 голов в Бундеслиге при показателе ожидаемых голов (xG) 20,72, пока Бензема наколотил 15, имея xG всего-то 10,05. Чувствуете разницу в качестве обслуживания?
¿Quiénes han MARCADO MÁS GOLES DE LO ESPERADO en 2021?— Javier Pérez (@jperezlafuente) December 20, 2021
KARIM BENZEMA (28 Goles en 19,2 xG)
Dusan Vlahovic (30 en 22,1)
Jonathan David (22 en 15,3)
Les siguen: Zielinski, Santi Mina, Mertens, Mattia Destro, Gareth Bale, Jesse Lingard, Iheanacho. pic.twitter.com/wm4tu9QfFw
"Вот форвард, вот настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как и полагается нападающему, но очень редко промахивается", - знакомая каждому любителю FIFA фраза Юрия Розанова применима к поляку, но не Кариму. Свои голы он забил преимущественно из сложных позиций на индивидуальном мастерстве.
"Алавесу" Бензема забил с лету, моментально сориентировавшись после удобного рикошета - защитники лишь рты раскрыли.
Гол "Сельте" - пример выдающейся игры на втором этаже; такие мячи - классика форвардов таранного типа.
Мяч против "Эспаньола" - результат дриблинга в штрафной. Перед точным ударом Карим на замахах убрал сразу троих защитников.
Конечно, вы не забыли его хлесткий выстрел после наброса от Винисиуса в дерби против "Атлетико".
Ну и самое свежее - крученый удар с угла штрафной в Бильбао. Баски терпеть не могут Мадрид, но Кариму после замены устроили овацию - редчайшее событие на "Сан-Мамесе".
Стиль Бензема не поддается определению - он одновременно и продавливает, и головой играет, и обыгрывает, и бьет издали, и обладает голевым чутьем.
Порой кажется, что единственная защита против француза - отбиваться всем составом в собственной штрафной, как это делали "Шериф", "Осасуна" и "Кадис". Последний перед матчем в Twitter даже в шутку просил Карима взять отгул - раньше в Ла Лиге так обращались к Лео и CR7.
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И даже это еще не все. Бензема, на секунду, второй лучший ассистент Ла Лиги в 2021 году после Тони Крооса! У него 11 голевых передач.
Чаще других от видения поля Карима выигрывает скоростной Винисиус, которому удобнее всего пасовать на ход.
Но бывает, что и Асенсио в бенефициарах - если, конечно, ему удается вовремя ворваться в свободную зону. После многочисленных травм у Марко проблемы с темпом.
Это уже не Левандовский - если искать ближайший прототип, то получится Килиан Мбаппе, с которым у Бензема не сразу, но таки сложилась интересная связка в сборной. Два мастера, умеющих одинаково хорошо забить и отдать - Франции можно лишь позавидовать.
В Лиге Наций Бельгия и Испания костьми ложились, но класс есть класс, и в обоих матчах Бензема сотворил по шедевру.
Жаль, что Дешам вернул его аж в 34. Видно, это было что-то личное. История с Вальбуэна - несмываемое пятно, но и без нее Бензема в молодости натворил много дичи. Тогда, в 2015-м, он был на волосок от того, чтобы повторить судьбу всего поколения’87 - Менеза, Бен-Арфа, Насри. Где они сейчас, кто-то в курсе?
Карим единственный из группы, кто взял себя в руки. Сам Дешам отмечал, что, встретившись спустя 6 лет, увидел перед собой совершенно другого человека.
Наверное, так даже лучше для будущей легенды. Что ж это за герой, которому не довелось выбираться из дерьма?
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В то, что Бензема уже сейчас легенда, сомнений быть не может.
299 голов за "Реал" и 401 в карьере; еще десяток - и он превзойдет Тьерри Анри, самого результативного француза в истории футбола. Поздний расцвет решает - похоже, Карим идет стопами Златана.
Признаков старения у него не видно, и это радует. Магия, ради которой мы смотрим футбол, из француза бьет ключом, а значит, будут еще крутые матчи и голы. В 2021-м их у Бензема набралось столько, что на одно лишь перечисление понадобилось бы несколько страниц А4.
Этот текст - наше "спасибо" Кариму за это. Благодаря ему Примеру приятно смотреть даже в сложные для нее "пост-мессианские" времена.
На замену: Винисиус Жуниор ("Реал")
21-летний бразилец еще не входит в число лучших игроков мира, но точно возглавляет список самых прогрессирующих. Даже в "Реале" его рывок застал всех врасплох. Место в запасе сборной года - награда Вини за выдающуюся осень, 12+9 во всех турнирах, а также проход "Ливерпуля" в минувшей ЛЧ. Кажется, все началось именно с него.
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