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Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Нападающий

Испания
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Карим Бензема - главный игрок чемпионата Испании

Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Слушайте, а ради чего мы смотрим футбол?

Поболеть за любимую команду - это понятно, ну а когда играет не она?

Каждую неделю мы по несколько раз прилипаем к экранам ноутбуков или телевизоров на полтора часа, заставляя представительниц прекрасного пола сокрушенно повторять: "Опять этот гребанный футбол".

Парировать тут нечем - это ведь своего рода тайна. Эстетику, магию футбола нельзя объяснить на словах - ее можно лишь разглядеть самому. Зато если уж получилось, то это на всю жизнь.

Истинный фанат не забудет, как Пирло исполнял дальние передачи, а Жуниньо - штрафные удары; как Роналдиньо делал эластико, а Бергкамп пасовал в касание. Все это классика футбола, его негласный золотой фонд, куда зачастую зачисляют уже после завершения карьеры.

Большое видится на расстоянии - так это оправдывают, попутно поливая критикой цвета детской неожиданности действующих футболистов. Чертовски несправедливо!

Однажды Карлос Тевес рубанул с плеча, мол, если вам не нравится игра Лионеля Месси, то вы ничего не понимаете в футболе.

То же самое мы скажем сегодня критикам Карима Бензема - ребята, если вы не наслаждаетесь его игрой прямо сейчас, то вы либо плохо разбираетесь в предмете, либо… фанат "Барселоны".

***

Карим давно уже намного больше, чем просто центрфорвард "Реала". Он - душа Мадрида; его символ и стержень в трудных ситуациях.

Во всей Ла Лиге нет игрока сильнее. Объем работы, который он выполняет; задачи, которые решает; голы, которые забивает - если бы Золотой мяч не превратили в пародию, Бензема бы точно за него поборолся.

И пожалуйста, не надо тыкать Левандовским. Это нечестно - "Бавария" на голову сильнее и слаженнее "Реала", который при Карло Анчелотти лишь осторожно нащупывает новую версию себя.

Роберт забил 19 голов в Бундеслиге при показателе ожидаемых голов (xG) 20,72, пока Бензема наколотил 15, имея xG всего-то 10,05. Чувствуете разницу в качестве обслуживания?

"Вот форвард, вот настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, как и полагается нападающему, но очень редко промахивается", - знакомая каждому любителю FIFA фраза Юрия Розанова применима к поляку, но не Кариму. Свои голы он забил преимущественно из сложных позиций на индивидуальном мастерстве.

"Алавесу" Бензема забил с лету, моментально сориентировавшись после удобного рикошета - защитники лишь рты раскрыли.

Гол "Сельте" - пример выдающейся игры на втором этаже; такие мячи - классика форвардов таранного типа.

Мяч против "Эспаньола" - результат дриблинга в штрафной. Перед точным ударом Карим на замахах убрал сразу троих защитников.

Конечно, вы не забыли его хлесткий выстрел после наброса от Винисиуса в дерби против "Атлетико".

Ну и самое свежее - крученый удар с угла штрафной в Бильбао. Баски терпеть не могут Мадрид, но Кариму после замены устроили овацию - редчайшее событие на "Сан-Мамесе".

Стиль Бензема не поддается определению - он одновременно и продавливает, и головой играет, и обыгрывает, и бьет издали, и обладает голевым чутьем.

Порой кажется, что единственная защита против француза - отбиваться всем составом в собственной штрафной, как это делали "Шериф", "Осасуна" и "Кадис". Последний перед матчем в Twitter даже в шутку просил Карима взять отгул - раньше в Ла Лиге так обращались к Лео и CR7.

***

И даже это еще не все. Бензема, на секунду, второй лучший ассистент Ла Лиги в 2021 году после Тони Крооса! У него 11 голевых передач.

Чаще других от видения поля Карима выигрывает скоростной Винисиус, которому удобнее всего пасовать на ход.

Но бывает, что и Асенсио в бенефициарах - если, конечно, ему удается вовремя ворваться в свободную зону. После многочисленных травм у Марко проблемы с темпом.

Это уже не Левандовский - если искать ближайший прототип, то получится Килиан Мбаппе, с которым у Бензема не сразу, но таки сложилась интересная связка в сборной. Два мастера, умеющих одинаково хорошо забить и отдать - Франции можно лишь позавидовать.

В Лиге Наций Бельгия и Испания костьми ложились, но класс есть класс, и в обоих матчах Бензема сотворил по шедевру.

Жаль, что Дешам вернул его аж в 34. Видно, это было что-то личное. История с Вальбуэна - несмываемое пятно, но и без нее Бензема в молодости натворил много дичи. Тогда, в 2015-м, он был на волосок от того, чтобы повторить судьбу всего поколения’87 - Менеза, Бен-Арфа, Насри. Где они сейчас, кто-то в курсе?

Карим единственный из группы, кто взял себя в руки. Сам Дешам отмечал, что, встретившись спустя 6 лет, увидел перед собой совершенно другого человека.

Наверное, так даже лучше для будущей легенды. Что ж это за герой, которому не довелось выбираться из дерьма?

***

В то, что Бензема уже сейчас легенда, сомнений быть не может.

299 голов за "Реал" и 401 в карьере; еще десяток - и он превзойдет Тьерри Анри, самого результативного француза в истории футбола. Поздний расцвет решает - похоже, Карим идет стопами Златана.

Признаков старения у него не видно, и это радует. Магия, ради которой мы смотрим футбол, из француза бьет ключом, а значит, будут еще крутые матчи и голы. В 2021-м их у Бензема набралось столько, что на одно лишь перечисление понадобилось бы несколько страниц А4.

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Этот текст - наше "спасибо" Кариму за это. Благодаря ему Примеру приятно смотреть даже в сложные для нее "пост-мессианские" времена.

На замену: Винисиус Жуниор ("Реал")

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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

21-летний бразилец еще не входит в число лучших игроков мира, но точно возглавляет список самых прогрессирующих. Даже в "Реале" его рывок застал всех врасплох. Место в запасе сборной года - награда Вини за выдающуюся осень, 12+9 во всех турнирах, а также проход "Ливерпуля" в минувшей ЛЧ. Кажется, все началось именно с него.

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В статье: Винисиус Франция Карим Бензема Реал (Мадрид) символическая сборная года
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