Алавес уволил главного тренера. Команду возглавил экс-коуч Эйбара

Хавьер Кальеха покинул пост главного тренера "Алавеса", сообщает пресс-служба клуба.

43-летний специалист возглавил испанскую команду в апреле 2021 года и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге. В нынешнем сезоне "Алавес" с 15 очками в 18 матчах занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Всего под руководством Кальехи "Алавес" провел 29 матчей, одержав 9 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Отметим, что ранее специалист также тренировал "Вильярреал" с 2017 по 2020 годы.

ℹ️ Javier Calleja deja de ser entrenador del Deportivo Alavés.



Mila esker, @javiercalleja_!#GoazenGlorioso ???? — Deportivo Alavés (@Alaves) December 28, 2021

В клубе назвали фамилию нового главного тренера. Это - Хосе Луис Мендилибар, контракт с ним рассчитан до конца сезона.

Испанский наставник с 2015-го по 2021-й возглавлял "Эйбар". По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона Испании. До этого 60-летний Мендилибар работал с "Леванте", "Осасуной", "Атлетиком", "Вальядолидом" и другими испанскими клубами.