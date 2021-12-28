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Алавес уволил главного тренера. Команду возглавил экс-коуч Эйбара

Испания
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Изменения на тренерском мостике испанского клуба

Алавес уволил главного тренера. Команду возглавил экс-коуч Эйбара

Фото: deportivoalaves.com

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Хавьер Кальеха покинул пост главного тренера "Алавеса", сообщает пресс-служба клуба.

43-летний специалист возглавил испанскую команду в апреле 2021 года и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге. В нынешнем сезоне "Алавес" с 15 очками в 18 матчах занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Всего под руководством Кальехи "Алавес" провел 29 матчей, одержав 9 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Отметим, что ранее специалист также тренировал "Вильярреал" с 2017 по 2020 годы.

В клубе назвали фамилию нового главного тренера. Это - Хосе Луис Мендилибар, контракт с ним рассчитан до конца сезона.

Испанский наставник с 2015-го по 2021-й возглавлял "Эйбар". По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона Испании. До этого 60-летний Мендилибар работал с "Леванте", "Осасуной", "Атлетиком", "Вальядолидом" и другими испанскими клубами.







                                                    

                                
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                                В статье:
                                Хосе Луис Мендилибар Алавес (Витория-Гастейс) Хави Кальеха                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    ФК Алавес                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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