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Алавес уволил главного тренера. Команду возглавил экс-коуч Эйбара
Изменения на тренерском мостике испанского клуба
Фото: deportivoalaves.com
Хавьер Кальеха покинул пост главного тренера "Алавеса", сообщает пресс-служба клуба.
43-летний специалист возглавил испанскую команду в апреле 2021 года и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге. В нынешнем сезоне "Алавес" с 15 очками в 18 матчах занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Всего под руководством Кальехи "Алавес" провел 29 матчей, одержав 9 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Отметим, что ранее специалист также тренировал "Вильярреал" с 2017 по 2020 годы.
ℹ️ Javier Calleja deja de ser entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 28, 2021
Mila esker, @javiercalleja_!#GoazenGlorioso ????
В клубе назвали фамилию нового главного тренера. Это - Хосе Луис Мендилибар, контракт с ним рассчитан до конца сезона.
Испанский наставник с 2015-го по 2021-й возглавлял "Эйбар". По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона Испании. До этого 60-летний Мендилибар работал с "Леванте", "Осасуной", "Атлетиком", "Вальядолидом" и другими испанскими клубами.
ℹ️ José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 28, 2021
➕ El técnico de Zaldibar dirigirá al equipo por primera vez en la sesión de las 11:00h.
Ongi etorri, Mendi!#GoazenGlorioso ????
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