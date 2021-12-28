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Бюрократические нюансы. Барселона пока не может объявить о трансфере новичка
Придется немного подождать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бюрократические нюансы мешают "Барселоне" закрыть сделку по трансферу "Манчестер Сити" Феррану Торресу.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы уже согласовали переход, но представители "горожан" еще не подготовили все необходимые документы для завершения трансфера. Как только все бюрократические моменты будут улажены, "Барселона" официально объявит о переходе 21-летнего футболиста.
Добавим также, что испанский полузащитник уже прошёл медицинское обследование. Ожидается, что "сине-гранатовые" заплатят за Торреса 55 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов.
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