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Еще один игрок Барселоны сдал положительный тест на COVID-19

Испания
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Футболист пропустит ближайший матч каталонцев

Еще один игрок Барселоны сдал положительный тест на COVID-19

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды и отправился на самоизоляцию. Ожидается, что Жорди пропустит матч с "Мальоркой", который состоится в воскресенье, 2 января.

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах и отдал пять голевых передач.

Ранее положительные тесты сдали защитники Клеман Лангле и Дани Алвес.

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Источник:
ФК Барселона

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