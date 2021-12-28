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Еще один игрок Барселоны сдал положительный тест на COVID-19
Футболист пропустит ближайший матч каталонцев
Фото: fcbarcelona.com
Защитник "Барселоны" Жорди Альба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
32-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды и отправился на самоизоляцию. Ожидается, что Жорди пропустит матч с "Мальоркой", который состоится в воскресенье, 2 января.
В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах и отдал пять голевых передач.
Ранее положительные тесты сдали защитники Клеман Лангле и Дани Алвес.
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