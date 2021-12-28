Дедушка расплакался после того, как ему подарили раритетную футболу Атлетико - ВИДЕО

Что такое любовь к футболу? Это не только радость от побед любимой команды, страсть или эстетическое удовольствие от игры мастеров. Это еще и воспоминания, греющие душу. На днях в интернете стало вирусным видео, как одному испанскому дедушке делают подарок на Рождество.

Подарком оказалась раритетная футболка мадридского "Атлетико", в которой матрасники впервые стали чемпионами в 1940-м году (на одно очко опередили "Севилью").

"Чтобы понять, что происходит, вы должны поплакать на Кальдероне (предыдущем стадионе "Атлетико" – прим.), который является моим домом. Или Метрополитано, где мой дед плакал вместе с отцом, держа его за руку", – объяснил видео пользователь Кристиан Леффлер.

Добавим, что "Метрополитано де Мадрид" был домашним стадионом "Атлетико" с 1923 по 1966-й (с небольшим перерывом). Именно в честь того стадиона и названа новая арена матрасников "Ванда Метрополитано".

По состоянию на 28 декабря только в Twitter видео собрало более 3 млн. просмотров. При этом в "Атлетико" пока на него никак не отреагировали, хотя пресс-службы больших клубов очень любят подобные истории. Очевидно, пока мадридцы заняты празднованием Рождества и десятой годовщины с момента, когда Диего Симеоне возглавил "Атлетико".