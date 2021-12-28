Официально. Барселона объявила о трансфере игрока Манчестер Сити

"Барселона" объявила о трансфере форварда "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса. Контракт подписан до июня 2027-го года. Клаусула футболиста составила один миллиард евро. Презентация запланирована на 3 января на "Камп Ноу".

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб заплатит за 21-летнего игрока 55 млн. евро. Из-за финансового кризиса "Барселоны" платеж будет выплачиваться по частям. При этом каталонцам придется продать несколько игроков в зимнее трансферное окно.

Ферран Торрес перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" в 2020-м за 28 млн евро. В общей сложности сыграл за горожан 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. В прошлом сезоне помог "Сити" выиграть АПЛ и Кубок Лиги, дойти до финала Лиги Чемпионов, однако в этом сезоне из-за травмы появлялся на поле лишь семь раз (три забитых мяча).

В сентябре 2020-го дебютировал в составе сборной Испании. С тех пор успел отличиться 12-ю голами в 22-х матчах.