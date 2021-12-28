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Официально. Барселона объявила о трансфере игрока Манчестер Сити

Испания
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(1 голосов)

Усиление на вторую половину сезона

Официально. Барселона объявила о трансфере игрока Манчестер Сити

фото - ФК Барселона

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" объявила о трансфере форварда "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса. Контракт подписан до июня 2027-го года. Клаусула футболиста составила один миллиард евро. Презентация запланирована на 3 января на "Камп Ноу".

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб заплатит за 21-летнего игрока 55 млн. евро. Из-за финансового кризиса "Барселоны" платеж будет выплачиваться по частям. При этом каталонцам придется продать несколько игроков в зимнее трансферное окно.

Ферран Торрес перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" в 2020-м за 28 млн евро. В общей сложности сыграл за горожан 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. В прошлом сезоне помог "Сити" выиграть АПЛ и Кубок Лиги, дойти до финала Лиги Чемпионов, однако в этом сезоне из-за травмы появлялся на поле лишь семь раз (три забитых мяча).

В сентябре 2020-го дебютировал в составе сборной Испании. С тех пор успел отличиться 12-ю голами в 22-х матчах.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Комментарии (5)
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friday13 (Львів)
28.12.2021 в 17:16
сіті задоволений
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hardcorepwnz (Украина)
28.12.2021 в 17:12
Да уж. Клуб ели-ели кредитами пытается исправить положение, бесплатно потеряли Месси, Гризманна, Эмерсона, чтобы только зарплату не платить, и теперь покупают очередного лавочника у МС. Которого Сити купил за 28 лямов, он у них ничего толкового не продемонстрировал. и теперь продают в Барселону за 55 лямов. Лапорта, что ты делаешь, ахаха, прекрати
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hardcorepwnz (Украина)
28.12.2021 в 17:25
Можно конечно сказать, что он просто травмированный, щя как вылечится, щя как заиграет, ууух! Но помнится как Сити пару месяцев назад почему-то избавился от Агуэро, и его быстренько притащили в Барселону, где не заметили, что у него проблемы с сердцем. Так же вспоминается проданный в Мадрид Диас, которого называли суперталантом, но что-то пока его уровня хватает только на Милан, и того же Эрика Гарсию, но тут уровень его игры в обороне уже даже в Барселоне заметили. Сити хороших игроков не отдает.
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NORDOS
28.12.2021 в 17:07
в день каталонського дурня як символічно цей футболіст в нападі як зінченко в захисті
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hardcorepwnz (Украина)
28.12.2021 в 17:13
Как Эрик Гарсия в защите
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