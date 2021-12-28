Торрес: Трансфер в Барсу – огромный шаг для моей карьеры. Очень рад быть здесь

Новоиспеченный полузащитник "Барселоны" Ферран Торрес, сегодня перешедший из "Манчестер Сити", поделился эмоциями после трансфера. "Хави чудесен. Надеюсь он будет руководить моим прогрессом", – приводит его слова Marca.

"Очень рад быть здесь. Трансфер в "Барсу" – огромный шаг для моей карьеры. Хочу продолжать расти и забивать голы.

У Хави была невероятная карьера игрока. Он только начинает тренерский путь, но он чудесен. Он поможет мне расти и прогрессировать. Я надеюсь, теперь он будет руководить моим прогрессом.

Я могу действовать по-разному, так как умею играть на трех позициях в атаке. Хочу помочь команде голами, ассистами и при обороне", – сказал Торрес.

Напомним, что "Барселона" заплатит за игрока 55 миллионов евро. Презентация испанца состоится 3 января.