  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет летом бесплатно подписать Кристенсена и Аспиликуэту
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет летом бесплатно подписать Кристенсена и Аспиликуэту

Испания
(1 голосов)

Оба футболиста ещё не продлили свои соглашения

Барселона хочет летом бесплатно подписать Кристенсена и Аспиликуэту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет подписать двух защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту по завершении сезона, сообщает Diario Sport. Футболисты отклоняют предложения "синих", ради перехода в испанию.

У футболистов заканчиваются контракты летом 2022 года. Ни один пока не продлил соглашение.

В "Барсе" полагают, что в случае, если удастся подписать обоих защитников бесплатно, сэкономленные средства можно будет потратить на приобретение нового центрфорварда.

Победители Лиги чемпионов оцениваются в 35 миллионов евро(Кристенсен) и в 11 миллионов евро(Аспиликуэта).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...