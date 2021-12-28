Барселона хочет летом бесплатно подписать Кристенсена и Аспиликуэту

"Барселона" хочет подписать двух защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту по завершении сезона, сообщает Diario Sport. Футболисты отклоняют предложения "синих", ради перехода в испанию.

У футболистов заканчиваются контракты летом 2022 года. Ни один пока не продлил соглашение.

В "Барсе" полагают, что в случае, если удастся подписать обоих защитников бесплатно, сэкономленные средства можно будет потратить на приобретение нового центрфорварда.

Победители Лиги чемпионов оцениваются в 35 миллионов евро(Кристенсен) и в 11 миллионов евро(Аспиликуэта).