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Барселона хочет летом бесплатно подписать Кристенсена и Аспиликуэту
Оба футболиста ещё не продлили свои соглашения
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" хочет подписать двух защитников "Челси" Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту по завершении сезона, сообщает Diario Sport. Футболисты отклоняют предложения "синих", ради перехода в испанию.
У футболистов заканчиваются контракты летом 2022 года. Ни один пока не продлил соглашение.
В "Барсе" полагают, что в случае, если удастся подписать обоих защитников бесплатно, сэкономленные средства можно будет потратить на приобретение нового центрфорварда.
Победители Лиги чемпионов оцениваются в 35 миллионов евро(Кристенсен) и в 11 миллионов евро(Аспиликуэта).
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