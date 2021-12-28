Реал хочет как можно скорее договориться с Мбаппе о трансфере

Мадридский "Реал" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотят договориться об условиях перехода как можно скорее, сообщает AS. Через 4 дня француз получит право вести переговоры о переходе на правах свободного агента.

Срок действующего контракта Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.

Сообщается, что переговоры будут проходить с максимальной осторожностью, так как Мбаппе не хочет испортить отношения с "ПСЖ".

В этом сезоне 23-летний нападающий провел 24 матча за "ПСЖ", забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.