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Реал хочет как можно скорее договориться с Мбаппе о трансфере

Испания
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Стороны не хотят ждать до лета

Реал хочет как можно скорее договориться с Мбаппе о трансфере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотят договориться об условиях перехода как можно скорее, сообщает AS. Через 4 дня француз получит право вести переговоры о переходе на правах свободного агента.

Срок действующего контракта Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.

Сообщается, что переговоры будут проходить с максимальной осторожностью, так как Мбаппе не хочет испортить отношения с "ПСЖ".

В этом сезоне 23-летний нападающий провел 24 матча за "ПСЖ", забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
as.com

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