Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал хочет как можно скорее договориться с Мбаппе о трансфере
Стороны не хотят ждать до лета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе хотят договориться об условиях перехода как можно скорее, сообщает AS. Через 4 дня француз получит право вести переговоры о переходе на правах свободного агента.
Срок действующего контракта Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.
Сообщается, что переговоры будут проходить с максимальной осторожностью, так как Мбаппе не хочет испортить отношения с "ПСЖ".
В этом сезоне 23-летний нападающий провел 24 матча за "ПСЖ", забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.
Популярное сейчас
- Дженоа Шевченко может подписать нападающего московского Спартака
- Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера
- Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевского Динамо
- Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО