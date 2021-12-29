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В составе испанского клуба зафиксировали масштабную вспышку COVID-19

Испания
(1 голосов)

Ближайший матч команды под угрозой срыва

В составе испанского клуба зафиксировали масштабную вспышку COVID-19

Фото: facebook.com/rvmoficial

Новина українською

В расположении "Райо Вальекано" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, сразу 17 футболистов испанской команды сдали положительные тесты на COVID-19. В настоящее время у клуба всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой срыва.

Руководство "Райо Вальекано" попытается перенести матч 19-го тура Ла Лиги с "Атлетико", который запланирован на воскресенье, 2 января.

После 18-ти сыгранных матчей "пчелы" с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Атлетико" на один зачетный пункт. Лидирует мадридский "Реал", который за 19 туров набрал 46 очков.

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В статье: Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
El Chiringuito TV

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
29.12.2021 в 11:52
Так йому і треба цьому комуняцькому Райо.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
29.12.2021 в 11:48
Прям ВСПЫШКА! БА-БАААХХ! Ховайся, кто может! Почему в Германии таких вспышек нет? Бедная Испания... в 20-х её с "испанкой" подставили, и сейчас вот...
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+1
-2
football_soccer (Украина)
29.12.2021 в 12:25
в Германии тоже все есть, они последние 2 тура играли без зрителей, массовые мероприятия тоже без зрителей. Между тем вакцинировано больше 70% взрослого населения страны
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
29.12.2021 в 12:50
Уже и более-менее адекватную Германию пригрузили? Скажите пожалуйста... Дольше всех держались.
0
-2
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Litb@rski (Кёльн)
29.12.2021 в 12:59
Как видно толка нет большого от вакцинации....А рассказывали , то как....
0
-1


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