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В составе испанского клуба зафиксировали масштабную вспышку COVID-19
Ближайший матч команды под угрозой срыва
Фото: facebook.com/rvmoficial
В расположении "Райо Вальекано" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, сразу 17 футболистов испанской команды сдали положительные тесты на COVID-19. В настоящее время у клуба всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой срыва.
Руководство "Райо Вальекано" попытается перенести матч 19-го тура Ла Лиги с "Атлетико", который запланирован на воскресенье, 2 января.
После 18-ти сыгранных матчей "пчелы" с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Атлетико" на один зачетный пункт. Лидирует мадридский "Реал", который за 19 туров набрал 46 очков.
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