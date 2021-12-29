В составе испанского клуба зафиксировали масштабную вспышку COVID-19

В расположении "Райо Вальекано" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, сразу 17 футболистов испанской команды сдали положительные тесты на COVID-19. В настоящее время у клуба всего лишь восемь здоровых игроков, поэтому ближайшие матчи под угрозой срыва.

Руководство "Райо Вальекано" попытается перенести матч 19-го тура Ла Лиги с "Атлетико", который запланирован на воскресенье, 2 января.

После 18-ти сыгранных матчей "пчелы" с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Атлетико" на один зачетный пункт. Лидирует мадридский "Реал", который за 19 туров набрал 46 очков.