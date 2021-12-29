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У Хави проблемы. Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом
У каталонцев большие кадровые потери
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Футболисты "Барселоны" Усман Дембеле, Самуэль Юмтити и Гави сдали положительные тесты на COVID-19.
Как сообщает пресс-служба каталанской команды, игроки чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Клуб уже проинформировал компетентные органы.
LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021
Отметим, что помимо этой троицы коронавирус был диагностирован у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Лангле и Алекс Бальде.
Следующий свой матч "Барселона" проведет в воскресенье, 2 января, против "Мальорки". После 18 матчей "сине-гранатовые" идут с 28 очками на 7-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на 18 очков.
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