У Хави проблемы. Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Футболисты "Барселоны" Усман Дембеле, Самуэль Юмтити и Гави сдали положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба каталанской команды, игроки чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Клуб уже проинформировал компетентные органы.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP