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У Хави проблемы. Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Испания
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У каталонцев большие кадровые потери

У Хави проблемы. Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Футболисты "Барселоны" Усман Дембеле, Самуэль Юмтити и Гави сдали положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает пресс-служба каталанской команды, игроки чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Клуб уже проинформировал компетентные органы.

Отметим, что помимо этой троицы коронавирус был диагностирован у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Лангле и Алекс Бальде.

Следующий свой матч "Барселона" проведет в воскресенье, 2 января, против "Мальорки". После 18 матчей "сине-гранатовые" идут с 28 очками на 7-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на 18 очков.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити Усман Дембеле Гави
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Источник:
ФК Барселона

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