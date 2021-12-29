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Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Испания
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Ближайший матч под угрозой срыва

Ещё три игрока Барселоны заразились коронавирусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Усман Дембеле, Самуэль Юмтити и Гави, защищающие цвета испанской "Барселоны", получили положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, игроки чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции.

Следующий календарный матч Примеры сине-гранатовые проведут 2 января 2022 года с "Мальоркой".

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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