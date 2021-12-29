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Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Матч состоится 2 января

Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Несколько игроков "Реала" сдали позитивные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

COVID-19 обнаружен у вратаря Тибо Куртуа и полузащитников Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниор.

2 января у мадридского клуба должен пройти матч с "Хетафе" на выезде. Таким образом украинский вратарь Андрей Лунин может получить шанс выйти с первых минут.

Добавим, что сам Лунин недавно переболел коронавирусом, но уже здал негативный тест.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2021 в 19:19
Есть шанс выйти? А что, могут без вратаря играть?
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+1
0
zafo76
29.12.2021 в 19:18
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
Caballero (DC)
29.12.2021 в 18:42
Панство, мусово дивитися цю матчу як деб'юту нашого легендарного земляка в Іспанії.
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+1
-2
legio5 (Николаев)
29.12.2021 в 18:39
с его счастием матч еще вообще отменят
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+5
0
Caballero (DC)
29.12.2021 в 18:41
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+3
0
KadimXa (Харьков)
29.12.2021 в 19:42
Ахаха-ахаха
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0
0


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