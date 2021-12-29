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Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус
Матч состоится 2 января
Фото: twitter.com/realmadrid
Несколько игроков "Реала" сдали позитивные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".
COVID-19 обнаружен у вратаря Тибо Куртуа и полузащитников Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниор.
2 января у мадридского клуба должен пройти матч с "Хетафе" на выезде. Таким образом украинский вратарь Андрей Лунин может получить шанс выйти с первых минут.
Добавим, что сам Лунин недавно переболел коронавирусом, но уже здал негативный тест.
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