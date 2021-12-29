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В Валенсии выявлено четыре случая заражения коронавирусом
Игроков изолировали
Фото: Valencia CF / Автор – неизвестен
"Валенсия" на официальном сайте сообщила, что в основной команде клуба выявлено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Игроки и тренерский штаб прошли тестирование на коронавирус в соответствии с санитарными протоколами Примеры и клубов. В результате в основной команде было выявлено четыре положительных результата. Все заражённые были изолированы. "Валенсия" желает всем скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что футболисты "Барселоны" заразились коронавирусом.
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