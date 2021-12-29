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В Испании ограничили посещаемость футбольных матчей до 75 процентов
Меры связаны с распространением коронавируса
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В Испании введены новые ограничительные меры при посещении спортивных мероприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает AS. Максимальная посещаемость матчей снижена со 100 до 75 процентов.
Идентичные ограничения распространяются на все соревнования проводимые на открытом воздухе.
Посещаемость баскетбольных и прочих соревнований в закрытых помещениях снизится с 80 до 50 процентов.
Обязательным условием посещения стадионов будет наличие маски. На аренах запретят курить и употреблять пищу, однако зрителям разрешат пить воду.
Напомним, что испанская Ла Лига возобновится 31 декабря матчем 19-го тура между "Валенсией" и "Эспаньолом". Остальные игры пройдут 2-3 января.
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