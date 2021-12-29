Переговоры о продлении контракта Дембеле с Барселоной сорвались

"Барселона" не продлит контракт с вингером Усманом Дембеле, сообщает журналист Херард Морено. Каталонский клуб не смог договориться с 24-летним хавбеком об условиях нового договора.

Действующее соглашение француза с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2022 года. Уже в январе он может начать переговоры с другими командами, а летом уйти бесплатно.

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, перебравшись из дортмундской "Боруссии". Трансфер обошелся каталонцам в 105 миллионов евро, еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

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В этом сезоне полузащитник выходил на поле в футболке "Барселоны" 8 раз, не забил ни одного гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 50 миллионов евро.