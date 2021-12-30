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Симеоне, Гризманн и еще три игрока Атлетико заразились коронавирусом
Все пятеро уже отправились на самоизоляцию
Atl
"Атлетико" официально сообщил в своем заявлении, что была выявлена вспышка COVID-19 в мадридской команде.
Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у наставника "матрасников" Диего Симеоне, а также игроков - Антуана Гризманна, Коке, Жоау Феликса и Эктора Эрреры.
Болезнь у них протекает бессимптомно. Все зараженные находятся на самоизоляции и выполняют все предписания врачей согласно антиковидному протоколу.
Напомним, свой следующий матч "Атлетико" должен провести 2 января дома против "Райо Вальекано" в рамках Ла Лиги.
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