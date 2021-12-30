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Симеоне, Гризманн и еще три игрока Атлетико заразились коронавирусом

Испания
(1 голосов)

Все пятеро уже отправились на самоизоляцию

Симеоне, Гризманн и еще три игрока Атлетико заразились коронавирусом

Atl

Новина українською

"Атлетико" официально сообщил в своем заявлении, что была выявлена вспышка COVID-19 в мадридской команде.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у наставника "матрасников" Диего Симеоне, а также игроков - Антуана Гризманна, Коке, Жоау Феликса и Эктора Эрреры.

Болезнь у них протекает бессимптомно. Все зараженные находятся на самоизоляции и выполняют все предписания врачей согласно антиковидному протоколу.

Напомним, свой следующий матч "Атлетико" должен провести 2 января дома против "Райо Вальекано" в рамках Ла Лиги.




                                                    

                                
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                                Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне                            

                                                

                        

                            

                                
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            Комментарии (2)
        

    

            
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            Soccerman (Москва)        

        
30.12.2021 в 14:46

    

    

        
а как же вакцинация тупое быдло... защитила?

            

    

                    
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            Dr. House (Поділля)        

        
30.12.2021 в 15:07

    

    

        
Спутниковый довбойоб, вакцинация не предупреждает инфекцирования, она обусловливает лёгкое течение заболевания или безсимптомное. 

            

    

                    
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