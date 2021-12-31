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Мората попросил Ювентус отпустить его зимой

Испания
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Воспитанник "Реала" хочет в "Барселону"

Мората попросил Ювентус отпустить его зимой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Альваро Мората попросил руководство "Ювентуса" отпустить его зимой в другой клуб, сообщает журналист Гвидо Толомеи. Игрока хочет арендовать "Барселона".

Для того, чтобы игрок присоединился к "сине-гранатовым", испанцам сначала придется договорится с "Ювентусом" о досрочном окончании аренды, а потом с "Атлетико" непосредственно о переходе.

Напомним, что Мората уже второй сезон выступает на правах аренды за "Ювентус", а также является воспитанником мадридского "Реала".

В этом сезоне Мората провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Барселона Альваро Мората Реал (Мадрид)
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