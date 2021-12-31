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Мората попросил Ювентус отпустить его зимой
Воспитанник "Реала" хочет в "Барселону"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Альваро Мората попросил руководство "Ювентуса" отпустить его зимой в другой клуб, сообщает журналист Гвидо Толомеи. Игрока хочет арендовать "Барселона".
????Alvaro #Morata ha comunicato alla società la sua volontà di essere ceduto già a gennaio.????#Mercato#Juventus— Guido Tolomei (@guidotolomei) December 30, 2021
Для того, чтобы игрок присоединился к "сине-гранатовым", испанцам сначала придется договорится с "Ювентусом" о досрочном окончании аренды, а потом с "Атлетико" непосредственно о переходе.
Напомним, что Мората уже второй сезон выступает на правах аренды за "Ювентус", а также является воспитанником мадридского "Реала".
В этом сезоне Мората провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 35 миллионов евро.
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