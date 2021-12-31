Барселона согласовала условия персонального контракта с Моратой

"Барселона" работает над трансфером форварда "Атлетико" Альваро Мораты, который сейчас выступает на правах аренды за "Ювентус".

Как сообщает Catalunya Ràdio, представители каталонского клуба уже связывались с Альваро и согласовали условия личного контракта. "Сине-гранатовые" связывались с руководством "Ювентуса" по поводу перехода испанца. В ходе общение которого стало известно, что туринцы готовы отпустить нападающего в каталонский клуб.

Вот только, стороны еще не договорились с "Атлетико", и это единственное препятствие для трансфера. Источники в "Барсе" сообщают, что "матрасники" пока не очень открыты к сделке. Однако, в переговорах с "Атлетико" "Барсе" может помочь форвард Антуан Гризманн, которого мадридский клуб арендовал у "блаугранас".

Напомним, что Мората уже второй сезон выступает на правах аренды за "Ювентус", а также является воспитанником мадридского "Реала". В этом сезоне 29-летний форвард провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.