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Барселона согласовала условия персонального контракта с Моратой
Осталось лишь договориться с "Атлетико"
Ювентус/Автор невідомий
"Барселона" работает над трансфером форварда "Атлетико" Альваро Мораты, который сейчас выступает на правах аренды за "Ювентус".
Как сообщает Catalunya Ràdio, представители каталонского клуба уже связывались с Альваро и согласовали условия личного контракта. "Сине-гранатовые" связывались с руководством "Ювентуса" по поводу перехода испанца. В ходе общение которого стало известно, что туринцы готовы отпустить нападающего в каталонский клуб.
Вот только, стороны еще не договорились с "Атлетико", и это единственное препятствие для трансфера. Источники в "Барсе" сообщают, что "матрасники" пока не очень открыты к сделке. Однако, в переговорах с "Атлетико" "Барсе" может помочь форвард Антуан Гризманн, которого мадридский клуб арендовал у "блаугранас".
Напомним, что Мората уже второй сезон выступает на правах аренды за "Ювентус", а также является воспитанником мадридского "Реала". В этом сезоне 29-летний форвард провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
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