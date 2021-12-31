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Коутиньо готов в зимнее трансферное окно перейти в один из клубов Бразилии
Он не смог заиграть в Барселоне
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов во время зимней паузы перебраться в один из бразильских клубов, утверждает UOL. Бразильский футболист рассматривает различные варианты, которые позволят ему выйти из сложного положения. В "Барселоне" он так и не смог раскрыться.
В Бразилии интерес к игроку проявляют "Атлетико Минейро" и "Палмейрас". Нынешний контракт Филиппе истекает летом 2023 года.
29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами.
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