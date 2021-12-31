Коутиньо готов в зимнее трансферное окно перейти в один из клубов Бразилии

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов во время зимней паузы перебраться в один из бразильских клубов, утверждает UOL. Бразильский футболист рассматривает различные варианты, которые позволят ему выйти из сложного положения. В "Барселоне" он так и не смог раскрыться.

В Бразилии интерес к игроку проявляют "Атлетико Минейро" и "Палмейрас". Нынешний контракт Филиппе истекает летом 2023 года.

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами.