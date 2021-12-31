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Тренер Хетафе Кике Санчес: У Реала сейчас лучший президент в истории

Испания
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Менеджер высоко оценил заслуги Флорентино Переса

Тренер Хетафе Кике Санчес: У Реала сейчас лучший президент в истории

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Хетафе" Кике Санчес Флорес назвал Флорентино Переса лучшим президентом в истории "Реала". "Как клуб они всегда внушают уважение", – приводит его слова Marca.

"Реал Мадрид" – команда, которая очень хороша на протяжении всего сезона. У них лучшие молодые игроки чемпионата. Их молодые футболисты часто выходят в стартовом составе, они хороши в созидании, они стремятся к их наиболее опытным футболистам, игровое время перераспределяется… Они хорошо ладят в этом.

Как клуб "Реал" всегда внушает уважение. Мне кажется, что у них лучший президент в истории, и это при том, что мы очень любили Бернабеу(Сантьяго Бернабеу – футболист а потом и президент "Реала", в честь которого назвали стадион – прим. ред.)", – сказал испанец.

Напомним, что "Хетафе" и "Реал Мадрид" должны встретиться 2 января в рамках 19-го тура Ла Лиги.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) "Хетафе" Кике Санчес Флорес
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Источник:
marca.com

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