Примера. Валенсия - Эспаньол 1:2. Проводили год красивым камбэком

Это был последний матч 2021 года в топ-лигах Европы, и он порадовал. Команды старались, держали довольно высокий темп, а в концовке еще и голами разродились.

Первый тайм лишь подкачал - по правде, его можно было и не смотреть, а спокойно нарезать овощи и колбаску на оливье. На этом отрезке запомнился лишь удар в штангу от Уго Дуро. Все остальное - неостро и вдали от ворот.

Сразу после перерыва Рауль де Томас, отпустивший смешную косичку, промазал по уже пустым воротам после прострела справа - как оказалось, это и было настоящее начало матча.

Счет открыла "Валенсия" - парагвайский центрбек Омар Альдерете выиграл верх после кросса активного Кошты.

У "Попугаев" явно не шла игра - "Летучим мышам" нужно было просто дождаться свистка, но не вышло. Всех подвел Уго Дуро - допустил позиционную ошибку, привез пенальти, заработал красную. Де Томас с точки пробил кошмарно, но еще хуже среагировал Силлессен - мяч прошел точно под ним.

Может, именно вратарь деморализовал команду, кто знает? В любом случае, эндшпиль "Валенсия" провалила и даже ничью не удержала - пропустила после банального навеса.

С 2007 года не побеждал "Эспаньол" на "Месталье" - и вот серия прервана. Яркое завершение года! В таблице "Попугаи" поднялись на 10-е место с 25 очками. У "Валенсии" по-прежнему 8-я позиция и 28 баллов.

19-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Эспаньол" - 1:2

Голы: Альдерете, 51 - де Томас, 83 (с пенальти), Пуадо, 88

"Валенсия": Силлессен - Коррея (Ирансо, 78), Гильямон, Альдерете, Васкес (Пиччини, 67) - Элдер Кошта (Черышев, 84), Солер, Васс (Коиндреди, 84), Дуро - Макси Гомес, Гедеш

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Жоффре, 81), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Дардер, Баре (Морланес, 82), Меламед (Хиль, 71) - Эмбарба (Пуадо, 61), Морон (Димата, 71), де Томас

Предупреждения: Коррея, 12, Гедеш, 19, Васс, 63, Ирансо, 78, Дуро, 79, Силлессен, 90+5 - Меламед, 30, Хиль, 79, Педроса, 90+2

Удаление: Дуро, 82