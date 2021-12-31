Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хуанми – игрок месяца в Ла Лиге. Он уже второй бомбардир Примеры
3 гола за месяц и все топам: "Барсе", "Сосьедаду" и "Атлетику"
Фото: twitter.com/RealBetis / Автор: неизвестен
Ла Лига определила лучшего игрока по итогам декабря – им стал нападающий "Бетиса" Хуанми. На данный момент испанец второй бомбардир Примеры с 11 голами и самый результативный в "Бетикос".
???????? Máximo goleador del @RealBetis (11).— LaLiga (@LaLiga) December 31, 2021
???????? 2º máximo goleador de #LaLigaSantander.
???????? Máximo goleador español de #LaLigaSantander.
???? Por méritos propios... ¡@juanmi9395 es el '???????????????????????????? ???????????? ????????????' ???????? ???????????????????????????????????? en #LaLigaSantander! #POTM #MVP
Также Хуанми самый результативный нападающий Ла Лиги с испанским паспортом.
В декабре 28-летний нападающий забил в каждом матче чемпионата: по одному мячу "Барселоне", "Сосьедаду" и "Атлетику".
В этом сезоне Хуанми провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Вингер Аякса дал согласие на переход в Шахтер. Клуб не прочь отпустить игрока
- "Некоторые лидеры обезумели". Луческу высказался о конфликте Украины и России
- Одноклубник Зинченко подвергся нападению со стороны четырех грабителей
- Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО