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Вратарь Барселоны может оказаться в бразильском клубе

Испания
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Игрок хочет иметь больше игровой практики

Вратарь Барселоны может оказаться в бразильском клубе

Новина українською

Бразильский вратарь Нето может уйти из "Барселоны" уже в зимнее трансферное окно. Недавно "Фламенго" уже проводил переговоры с голкипером.

Бразилец ранее просил испанский клуб отпустить его в другую команду, так как он хочет получать больше игрового времени. При этом приоритет для игрока - возвращение в Бразилию.

В текущем сезоне южноамериканский голкипер провел за "блауграну" всего 2 матчи в Ла Лиге.

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В статье: Барселона Нето Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Diario Sport

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