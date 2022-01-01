Вратарь Барселоны может оказаться в бразильском клубе

Бразильский вратарь Нето может уйти из "Барселоны" уже в зимнее трансферное окно. Недавно "Фламенго" уже проводил переговоры с голкипером.

Бразилец ранее просил испанский клуб отпустить его в другую команду, так как он хочет получать больше игрового времени. При этом приоритет для игрока - возвращение в Бразилию.

В текущем сезоне южноамериканский голкипер провел за "блауграну" всего 2 матчи в Ла Лиге.