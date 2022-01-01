Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса продаст Дембеле в январе если не продлит контракт с игроком
Усман и клуб проведут еще одну встречу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" и Усман Дембеле все еще ведут переговоры насчет нового контракта.
Испанское издание As сообщает, что агент футболиста и руководство "блауграны" проведут еще одну встречу в понедельник. Если Усман не даст согласие продлить соглашение с "сине-гранатовыми", то "Барса" продаст 24-летнего вингера уже в это трансферное окно.
Переговоры идут очень тяжело и в клубе не верят, что удастся заключить новый контракт.
В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле принял учатие в 5 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Трансфер Миколенко в Эвертон: вопросы и ответы
- Миколенко: Всегда мечтал играть в АПЛ. Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни
- Шахтер готовится к трансферу Нереса, Барселона - к Морате. Главные новости за 31 декабря
- Лунин не выйдет? Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО