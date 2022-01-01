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Барса продаст Дембеле в январе если не продлит контракт с игроком

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Усман и клуб проведут еще одну встречу

Барса продаст Дембеле в январе если не продлит контракт с игроком

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барселона" и Усман Дембеле все еще ведут переговоры насчет нового контракта.

Испанское издание As сообщает, что агент футболиста и руководство "блауграны" проведут еще одну встречу в понедельник. Если Усман не даст согласие продлить соглашение с "сине-гранатовыми", то "Барса" продаст 24-летнего вингера уже в это трансферное окно.

Переговоры идут очень тяжело и в клубе не верят, что удастся заключить новый контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле принял учатие в 5 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
As

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.01.2022 в 16:33
Как можно быстрее сливайте уже этот лазаретный хрусталь.
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