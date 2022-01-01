Барса продаст Дембеле в январе если не продлит контракт с игроком

Каталонская "Барселона" и Усман Дембеле все еще ведут переговоры насчет нового контракта.

Испанское издание As сообщает, что агент футболиста и руководство "блауграны" проведут еще одну встречу в понедельник. Если Усман не даст согласие продлить соглашение с "сине-гранатовыми", то "Барса" продаст 24-летнего вингера уже в это трансферное окно.

Переговоры идут очень тяжело и в клубе не верят, что удастся заключить новый контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле принял учатие в 5 матчах, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.