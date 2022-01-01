Хави считает Дембеле слабохарактерным, но хочет, чтобы Усман остался

Каталонская "Барселона" по-прежнему ведет переговоры о продлении контракта с Усманом Дембеле.

Главный тренер "блаугарны" Хави считает француза слабохарактерным и подверженным к сильному влиянию своего окружения. По мнению испанского наставник Усман идет на поводу у своего агента Муссы Сиссоко.

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Но несмотря на это, Хави всеравно хочет, чтобы вингер продолжил выступать за "сине-гранатовых" и продлил контракт.