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Хави считает Дембеле слабохарактерным, но хочет, чтобы Усман остался
Испанцу не нравится агент Усмана
Каталонская "Барселона" по-прежнему ведет переговоры о продлении контракта с Усманом Дембеле.
Главный тренер "блаугарны" Хави считает француза слабохарактерным и подверженным к сильному влиянию своего окружения. По мнению испанского наставник Усман идет на поводу у своего агента Муссы Сиссоко.
Но несмотря на это, Хави всеравно хочет, чтобы вингер продолжил выступать за "сине-гранатовых" и продлил контракт.
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Источник:As
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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
01.01.2022 в 18:43
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