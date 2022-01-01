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Хави считает Дембеле слабохарактерным, но хочет, чтобы Усман остался

Испания
(1 голосов)

Испанцу не нравится агент Усмана

Хави считает Дембеле слабохарактерным, но хочет, чтобы Усман остался

Новина українською

Каталонская "Барселона" по-прежнему ведет переговоры о продлении контракта с Усманом Дембеле.

Главный тренер "блаугарны" Хави считает француза слабохарактерным и подверженным к сильному влиянию своего окружения. По мнению испанского наставник Усман идет на поводу у своего агента Муссы Сиссоко.

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Но несмотря на это, Хави всеравно хочет, чтобы вингер продолжил выступать за "сине-гранатовых" и продлил контракт.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
01.01.2022 в 18:43
Поднимите ему зарплату раза в 3 и зарезервируйте койку в лазарете и он останется. Делов-то.
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