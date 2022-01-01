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Хави: Ситуация похожа на хаос, но мы будем стремиться взять три очка в матче с Мальоркой
Тренер понимает все сложности
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави поделился впечатлениями перед матчем чемпионата Испании против "Мальорки":
"Команда находится в экстремальной ситуации – мы не можем рассчитывать на 17-18 футболистов. У Умтити отрицательный тест на коронавирус. К тому же у нас два человека дисквалифицированы, еще у шести игроков – травмы.
В таком случае турнир уже можно считать нечестным, ведь это ранее уже происходило в игре с "Севильей", когда четыре южноамериканских игрока не смогли приехать вовремя. Правила суровы. Но в то же время у нас нет другого выбора – надо играть с теми, кто есть.
У "Мальорки" ситуация примерно такая же, но чуть легче. Баскетбольный матч между "Барсой" и "Реалом" не будет проведен.
Нет смысла играть завтра. Ситуация похожа на хаос, но мы все равно будем стремиться взять три очка, так как они очень важны", – сказал Хави.
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