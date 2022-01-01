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Хави: Ситуация похожа на хаос, но мы будем стремиться взять три очка в матче с Мальоркой

Испания
(1 голосов)

Тренер понимает все сложности

Хави: Ситуация похожа на хаос, но мы будем стремиться взять три очка в матче с Мальоркой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави поделился впечатлениями перед матчем чемпионата Испании против "Мальорки":

"Команда находится в экстремальной ситуации – мы не можем рассчитывать на 17-18 футболистов. У Умтити отрицательный тест на коронавирус. К тому же у нас два человека дисквалифицированы, еще у шести игроков – травмы.

В таком случае турнир уже можно считать нечестным, ведь это ранее уже происходило в игре с "Севильей", когда четыре южноамериканских игрока не смогли приехать вовремя. Правила суровы. Но в то же время у нас нет другого выбора – надо играть с теми, кто есть.

У "Мальорки" ситуация примерно такая же, но чуть легче. Баскетбольный матч между "Барсой" и "Реалом" не будет проведен.

Нет смысла играть завтра. Ситуация похожа на хаос, но мы все равно будем стремиться взять три очка, так как они очень важны", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Мальорка (Испания) Хави
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.01.2022 в 19:35
Турнир то здесь причём. Все со своими проблемами играют, а что делать?
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