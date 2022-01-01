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Хави: Торрес способен адаптироваться на трех атакующих позициях

Испания
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Коуч "блауграны" доволен покупкой испанца

Хави: Торрес способен адаптироваться на трех атакующих позициях

фото - ФК Барселона

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал трансфер Феррана Торреса из "Ман Сити".

"Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции. Он принесет много хорошего нашей команде. У него были отличные тренеры, он может играть на трех позициях в нападении.

Его личные качества – важное достоинство. В его глазах можно увидеть целеустремленность.

Надеюсь, что мы скоро увидим его на поле. Он способен адаптироваться на трех атакующих позициях. Он очень сильно нам поможет", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Барселона Хави Ферран Торрес
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Источник:
Diario Sport

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