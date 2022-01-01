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Хави: Торрес способен адаптироваться на трех атакующих позициях
Коуч "блауграны" доволен покупкой испанца
фото - ФК Барселона
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал трансфер Феррана Торреса из "Ман Сити".
"Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции. Он принесет много хорошего нашей команде. У него были отличные тренеры, он может играть на трех позициях в нападении.
Его личные качества – важное достоинство. В его глазах можно увидеть целеустремленность.
Надеюсь, что мы скоро увидим его на поле. Он способен адаптироваться на трех атакующих позициях. Он очень сильно нам поможет", – рассказал испанский наставник.
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