Хави: Торрес способен адаптироваться на трех атакующих позициях

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал трансфер Феррана Торреса из "Ман Сити".

"Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции. Он принесет много хорошего нашей команде. У него были отличные тренеры, он может играть на трех позициях в нападении.

Его личные качества – важное достоинство. В его глазах можно увидеть целеустремленность.

Надеюсь, что мы скоро увидим его на поле. Он способен адаптироваться на трех атакующих позициях. Он очень сильно нам поможет", – рассказал испанский наставник.