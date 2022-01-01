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Хави: Надеюсь, Дембеле останется. У него фантастическое предложение

Испания
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Коуч "сине-гранатовых" считает, что француз может стать лучшим на своей позиции

Хави: Надеюсь, Дембеле останется. У него фантастическое предложение

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал переговоры о новом контракте Усман Дембеле с каталонским клубом.

"Я не разочарован. Это переговоры. С агентами сложно вести дела. У нас есть четкая позиция, это еще не конец. Я настроен оптимистично. У Усмана есть фантастическое предложение.

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Надеюсь, он останется, потому что это футболист, способный изменить ситуацию на поле и может быть лучшим футболистом на своей позиции.

Переговоры идут, мы подождем. Руководство и футболист договорились встретиться снова", – рассказал наставник "блауграны".

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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