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Хави: Надеюсь, Дембеле останется. У него фантастическое предложение
Коуч "сине-гранатовых" считает, что француз может стать лучшим на своей позиции
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал переговоры о новом контракте Усман Дембеле с каталонским клубом.
"Я не разочарован. Это переговоры. С агентами сложно вести дела. У нас есть четкая позиция, это еще не конец. Я настроен оптимистично. У Усмана есть фантастическое предложение.
Надеюсь, он останется, потому что это футболист, способный изменить ситуацию на поле и может быть лучшим футболистом на своей позиции.
Переговоры идут, мы подождем. Руководство и футболист договорились встретиться снова", – рассказал наставник "блауграны".
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