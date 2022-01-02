  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Голкипер Севильи в 2021-м году провел больше всех сухих матчей среди игроков из топ-5 чемпионатов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Севильи в 2021-м году провел больше всех сухих матчей среди игроков из топ-5 чемпионатов

Испания
(1 голосов)

Неожиданный рекордсмен

Голкипер Севильи в 2021-м году провел больше всех сухих матчей среди игроков из топ-5 чемпионатов

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Вратарь испанской "Севильи" Яссин Буну имеет в своем активе больше матчей "на ноль" среди всех представителей его позиции в топ-5 европейских чемпионатов в 2021-м году. Об этом сообщает Transfermarkt.

В активе голкипера 32 сухих поединка за андалусийцев и сборную Марокко. В общей сложности он провел 59 встреч: 51 – за “Севилью”, 8 – за сборную.

Вторую позицию в этом рейтинге занял вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон (30 клишишитов), третье место разделили Эдуар Менди ("Челси"; Камерун) и Тибо Куртуа ("Реал"; Бельгия) с 29 сухими матчами. Правда, именно голкипер аристократов выше в списке, ведь провел меньшее количество игр.

Отметим, что Буну перешел в "Севилью" в сентябре 2020 года из "Жироны" за 4 млн евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 15 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Яссин Буну
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...