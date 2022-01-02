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Реал готов выплатить Мбаппе 40 миллионов евро бонуса

Испания
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Официальных объявлений о трансфере не будет, как минимум, до мая

Реал готов выплатить Мбаппе 40 миллионов евро бонуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Со вчера, 1 января, футбольные клубы могут вести переговоры на предмет подписания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Издание ABC сообщает, что за подписание предварительного контракта французом "Реал" готово выплатить ему 40 миллионов евро.

Также в сделке будет предусмотрена зарплата в 21 миллион евро в сезон. Сам контракт будет сроком на шесть лет. В то же время "Пари Сен-Жермен" готов был выплачивать на 15 миллионов каждый сезон больше.

Правда, официально о трансфере не сообщат как минимум до мая. Сам Килиан в Париже оставаться не хочет.

Отметим, что ПСЖ в 2018 году заплатил "Монако" за Мбаппе 145 миллионов евро. В общей сложности он выступает за парижский клуб в течение пяти сезонов, ведь первый сезон провел на правах аренды.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего чемпиона мира в 160 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
ABC

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