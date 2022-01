Примера. Хетафе - Реал 1:0. Королевское похмелье

Первый матч 2022 года в Примере - и первая сенсация! "Хетафе" совершенно неожиданно для всех переиграл лидера чемпионата - "Реал"!

Мадрид не выглядел безнадежно, но ему не хватало баланса и концентрации. Даже всегда спокойный Анчелотти так нервничал, что заработал желтую еще до перерыва - когда такое было последний раз?

"Хетафе" же просто играл в свой футбол. Упершись на своей половине, синие рассчитывали впереди на дерзость Сандро и Унала - и этот простенький план сработал.

Эдер Милитао, похоже, перебрал на новый год - иначе его привоз в борьбе с Уналом объяснить невозможно.

2 - Goal scored by Getafe's Enes Ünal at 8:23 is the second earliest of 20 conceded by Real Madrid in all competitions this season (after Santi Mina's in Real Madrid 5-2 Celta de Vigo (3:19) on September 2021). Surprise. pic.twitter.com/EcCcFwPmXJ