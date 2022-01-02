Примера. Хетафе - Реал 1:0. Королевское похмелье

Первый матч 2022 года в Примере - и первая сенсация! "Хетафе" совершенно неожиданно для всех переиграл лидера чемпионата - "Реал"!

Мадрид не выглядел безнадежно, но ему не хватало баланса и концентрации. Даже всегда спокойный Анчелотти так нервничал, что заработал желтую еще до перерыва - когда такое было последний раз?

"Хетафе" же просто играл в свой футбол. Упершись на своей половине, синие рассчитывали впереди на дерзость Сандро и Унала - и этот простенький план сработал.

Эдер Милитао, похоже, перебрал на новый год - иначе его привоз в борьбе с Уналом объяснить невозможно.

2 - Goal scored by Getafe's Enes Ünal at 8:23 is the second earliest of 20 conceded by Real Madrid in all competitions this season (after Santi Mina's in Real Madrid 5-2 Celta de Vigo (3:19) on September 2021). Surprise. pic.twitter.com/EcCcFwPmXJ — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

Еще через две минуты начудил уже Алаба, позволив Максимовичу расстреливать ворота - "Реалу" сильно повезло, что серб пробил точно в Куртуа.

Фаворит напомнил о своем статусе чуть позже двумя выстрелами Модрича - один потащил Сория, а второй потряс перекладину. Также запомнился удар Крооса в касание из пределов штрафной - чуть мимо. При этом в целостную картинку игра Мадрида не складывалась, и "Хетафе" в целом держался уверенно.

После перерыва синие сели еще глубже; "Реал" же с выходом Азара и Марсело резвее побежал вперед, но поменялась ли игра? Скорее нет, чем да.

Да, мог забить Бензема, но на пути мяча оказалась голова Куэнки. Каземиро классно стрелял с линии штрафной - выручил Сория. На этом, кажется, все.

Такое впечатление, что "Реалу" проще играется с большими клубами, чем с маленькими - до "Хетафе" Мадрид уже терял очки с "Осасуной", "Эспаньолом" и "Кадисом". Тенденция намечается!

FT: Getafe 1-0 Real Madrid



Madrid open 2022 with their first loss in La Liga since October pic.twitter.com/AfeyGCEHf9 — B/R Football (@brfootball) January 2, 2022

В таблице, впрочем, команда Анчелотти все еще первая с 46 очками; у "Хетафе" 16-е место и 18 баллов.

19-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал" - 1:0

Гол: Унал, 9

"Хетафе": Сория - Суарес, Кабако (Ньом, 83), Митрович, Куэнка, Оливера - Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину Луиш, 74) - Сандро (Мата, 65), Унал (Янкто, 83)

"Реал": Куртуа - Васкес (Питер, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46) - Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 85) - Родриго (Мариано, 67), Бензема, Асенсио (Азар, 46)

Предупреждения: Суарес, 56, Арамбарри, 82, Оливера, 90+5 - Родриго, 21, Каземиро, 87