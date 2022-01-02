  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Хетафе - Реал 1:0. Королевское похмелье
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Хетафе - Реал 1:0. Королевское похмелье

Испания
(1 голосов)

Мадрид начинает год с поражения

Примера. Хетафе - Реал 1:0. Королевское похмелье

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч 2022 года в Примере - и первая сенсация! "Хетафе" совершенно неожиданно для всех переиграл лидера чемпионата - "Реал"!

Мадрид не выглядел безнадежно, но ему не хватало баланса и концентрации. Даже всегда спокойный Анчелотти так нервничал, что заработал желтую еще до перерыва - когда такое было последний раз?

"Хетафе" же просто играл в свой футбол. Упершись на своей половине, синие рассчитывали впереди на дерзость Сандро и Унала - и этот простенький план сработал.

Эдер Милитао, похоже, перебрал на новый год - иначе его привоз в борьбе с Уналом объяснить невозможно.

Еще через две минуты начудил уже Алаба, позволив Максимовичу расстреливать ворота - "Реалу" сильно повезло, что серб пробил точно в Куртуа.

Фаворит напомнил о своем статусе чуть позже двумя выстрелами Модрича - один потащил Сория, а второй потряс перекладину. Также запомнился удар Крооса в касание из пределов штрафной - чуть мимо. При этом в целостную картинку игра Мадрида не складывалась, и "Хетафе" в целом держался уверенно.

После перерыва синие сели еще глубже; "Реал" же с выходом Азара и Марсело резвее побежал вперед, но поменялась ли игра? Скорее нет, чем да.

Да, мог забить Бензема, но на пути мяча оказалась голова Куэнки. Каземиро классно стрелял с линии штрафной - выручил Сория. На этом, кажется, все.

Такое впечатление, что "Реалу" проще играется с большими клубами, чем с маленькими - до "Хетафе" Мадрид уже терял очки с "Осасуной", "Эспаньолом" и "Кадисом". Тенденция намечается!

В таблице, впрочем, команда Анчелотти все еще первая с 46 очками; у "Хетафе" 16-е место и 18 баллов.

19-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал" - 1:0

Гол: Унал, 9

"Хетафе": Сория - Суарес, Кабако (Ньом, 83), Митрович, Куэнка, Оливера - Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину Луиш, 74) - Сандро (Мата, 65), Унал (Янкто, 83)

"Реал": Куртуа - Васкес (Питер, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46) - Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 85) - Родриго (Мариано, 67), Бензема, Асенсио (Азар, 46)

Предупреждения: Суарес, 56, Арамбарри, 82, Оливера, 90+5 - Родриго, 21, Каземиро, 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (65)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
02.01.2022 в 17:37
Молодцы Реал. Нужно и у остальных поддерживать интерес и себе нервишки переодически щекотать, чтоб совсем не расслабиться.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
02.01.2022 в 17:35
Всех с Новым Годом. Барселонских болельщиков с двойным праздником. Нас с возобновлением чемпионата. "Эту неприятность мы переживем", - жаль не могу сюда вставить полностью и с музыкой, песню кота Леопольда. Что тут сказать? С некоторого времени из спиртного пью в основном сакэ и всем рекомендую. Европейца доза 1/2 ведра не валит с ног и не вызывает, самое главное, похмельного синдрома. Папе Карло и команде рекомендую сакэ в качестве праздничной "диеты", честное слово. Теперь о барселонцах - они зловредные, т.е. злые и вредные одновременно. Реал ненавидят бескорыстно - т.е. без всякой пользы для себя. Что пользы им, если Реал проиграет даже все оставшиеся матчи? Это приблизит Барсу к золоту??? По той же причине я не желаю и Барселоне большего провала чем тот, который уже есть. Реалу желаю научиться играть с Кадисами и прочими Хетафьями. Барсу ( а скоро и ПСЖ) Реал прибьет и так. Принципиальные матчи Белый Мадрид играть умеет. А с кошками нужна простая техника безопасности.
Ответить
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.01.2022 в 17:39
Ти саке теплим п"єш, все як має бути по фен- шую? Це ж фу, бяка. Краще віскарь
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
02.01.2022 в 17:39
Теплим - то вже занадто.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:40
Вот снова ты Вадим на те же грабли наступаешь, уже заранее приговорив Барсу в матче с Реалом, а особенно ПСЖ. Кадис и Хетафе тебя ничему не научили.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:30
И вот Севилья, да, ну не будь дурой, возьми, да и выиграй свои два матча. И сразу интрига! Так нет же блъ.. снова начнут тупить и очки терять.
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:31
вот именно поэтому Севилья и не достойна быть чемпионом.
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:34
Там там у них Лопетеги притрушенный.. какое там чемпионами..
+1
0
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:20
Вот это у барсонутых извращенцев радость- Реал в кои то веки проиграл))). Все придурки прискакали, которых давно здесь не было: особняком два шизофреника стоят: Алень безмозглый и Кот-тридварас кастрированный
Ответить
+5
-1
sasha_lv (Львів)
02.01.2022 в 17:24
Співпалатникі....
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:25
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:32
судя по визгу, в редакции вазелиновая вечеринка уже началась
Ответить
0
-1
avatar
NORDOS
02.01.2022 в 17:16
оо шелупонь барселонська стрибає від щастя на кабачку а що їм ще робити? жінки їх не хочуть навіть на свята по матчу не скажу нічого, бо не дивився. дуже зайнятий та й недавно прокинувся лише. гадаю, що нічого страшного не сталося. якщо в Реала і має бути спад, то краще на свята ніж на початку плей офф лч. все рівно будем чемпіонами цього року!
Ответить
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:17
разминай анус, желтопузый. тебя сегодня будут празднично ипать
Ответить
0
-4
avatar
NORDOS
02.01.2022 в 17:21
не суди по собі та й не заздри ти навіть не представляєш наскільки мені пофіг, бо я зараз дуже чудово проводжу свята в родинному колі та з дівчиною, яку би ви бачили лише на обкладинках журналів або десь в інстаграмі
+4
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2022 в 17:27
Ще раз переконався, що переважна більшість вболівальників Барси - це на кшталт Блохастого- збоченці, наркомани, алкашня їпуча, сєпарня , фанатики релігійні та інші маргінальні індивидууми. Там навіть тренера дитячі і ті педофіли...
+3
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:17
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:18
Хто про що, а Блохастий гей все озвучує свої фантазії...
+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:16
костопольский придурок анонсировал 3-0 в пользу среала.
Ответить
+1
-3
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:17
Блохастый тридварас, вы с Аленем из зоопарка давно сбежали?
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:19
Просто сторож забув закрити клітку...
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:10
О как весь зверинец сбежался - кот, олень. А мы их зовем-зовем, а нужно было всего лишь поражение Мадрида, чтобы "фанаты Барселоны" пришли.
Ответить
+3
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:12
В телевизоре есть такая говорящая голова, называется Люся Абдрыстович. По всем симптомам ты её братец.
Ответить
0
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:15
Я телевизор не смотрю, извини. Говорят, тупеют от него, и начинают прибегать на поражения мадридского Реала вы*раться на ветке.
+2
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:12
Психіатри в честь виграша Хетафе розв'язали гамівну сорочку та видали ноут Монреальському Оленю...
Ответить
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:09
Как говорится: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Желаю мадридской помойке проигрывать каждый матч с любым счетом!
Ответить
0
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2022 в 17:10
Присоединяюсь к пожеланию !!! 7 ЗМ МЕССИ!!!
Ответить
+1
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:13
на мадридасто 7ЗМ Месси действует сильно, они начинают неадекватно возбуждаться.
0
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2022 в 17:16
Да, это так. Но я еще ЭТО помечаю после каждого своего комментария потому, что в редакции есть клон, который маскируется под меня. Но он точно, написав коммент под моим именем, не укажет на 7 ЗМ МЕССИ. Это выше его гордости... Это и будет отличием меня от него... 7 ЗМ МЕССИ !!!
+1
-4
sasha_lv (Львів)
02.01.2022 в 17:28
Даріан краще піши ...сім уколів галапєрєдолу великого канадо-шепєтівського алєня...Таким точно ніхто не підпишеться..
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.01.2022 в 17:05
Хто б мін подумати...Дещо в'яло, але то з будуна мабуть.Хто скаже, чому гру лідера чемпіонату показують в день, а матч середняків в прайм-тайм?
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2022 в 17:09
Как это - "Кто мог подумать?" А не я ли месяц назад говорил, что в январе Реал сдуется? Начало сдувания положено... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
Ответить
+1
-4
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:11
Оленю, тебе виписали?
+3
-2
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:14
О, Алень появился. Что-то его полгода не было, когда Барсу банкротом объявили, Меська сбежал, ФКБ за зону Лиги Конференций борется, и вопреки его 100% правильным прогнозам вместо Реала из ЛЧ в ЛЕ Барса вышла, а тут оп-па и после поражения Реала в одном матче после серии из 13 побед и двух ничьих рога из го.вна вынул
+2
-1
sasha_lv (Львів)
02.01.2022 в 17:14
Невжє розпелєнався і втік від санітарів?
+3
-1
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:16
Дрочиус ему свой косячок передал, вот он и почувствовал свободу
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:16
Он же уже не фанат Барселоны, а личный поклонник семи золотых мячей Месси и Великого ПСЖ
+3
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:16
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:04
Беспроигрышной серии Реала кирдык настал. И от кого..
Ответить
+3
-5
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:05
От Хетафе. А что?
Ответить
+3
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:06
Когда они недавно у Сельты выигрывали 3-0, а потом вырвали очко и сыграли 3-3, это просто "Барселона строится", "дайте Хави время".
+3
-2
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:08
+3
-1
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:09
Они уже с Отсасунами ничейку за счастье воспринимают, не говоря уже про всяких Райо, а вымученная победа над суперЭльче- это вообще достижение
+3
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:10
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:03
Ну, ничего нового. Обычный матч Реала против кадисов и хетафе с 2018 года. Пропустим дурака и потом весь матч бьем в защитников, выше и в сторону углового флажка. В этом году небольшую разницу внесло развитие Винисиуса, который даже в плохой форме так дестабилизирует оборону соперника и собирает так много противников, что у Бензема появляется на 5 секунд больше времени на принятие решения. А оно ему очень необходимо, хищником он никогда не был. Когда же Винисиуса на поле нет, результат очевиден. Милитао и Алабу из-за праздничного стола подняли минуте на 30-й, Родриго так и не понял, где находится, Асенсио и Азар были традиционными Асенсио и Азаром. Этой команде нужны не только Мбаппе и Холанд, тут нужен какой-то креатив. А когда он исчерпывается диагональю Крооса на другой фланг, о чем говорить. Желание фанатов Барселоны накаркать, поздравляя Реал с чемпионством начиная с октября 2021 года, я конечно понимаю. Но рано, еще таких хетафе с кадисами будет половина чемпионата. А учитывая копящуюся усталость и усложнение календаря, уж не знаю.
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:08
Та понятно, шо Реал чемпионом станет, но нам же тоже надо хоть иногда, чем-то душу согреть, хоть локальной неудачей Мадрида.
Ответить
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2022 в 17:12
Не, реал чемпионом не станет. Севилья была чемпионом Испании всего один раз. Аж в 1946 году... Севилье пора... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
+1
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:13
Ну Севилья так Севилья, мы не расстроимся. Главное чтобы не сами понимаете кто Даешь 10 подряд чемпионств Севильи, РМ вице-чемпион.
+2
-1
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:15
барсілона буде героїчно боротися за попадання в зону ЛК...
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
02.01.2022 в 17:17
Отличный комментарий, чего нельзя сказать об игре Реала. Что касается игры ????.
Ответить
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.01.2022 в 17:26
Та тут уже что касается игры, никому не интересно Уже понеслась
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
02.01.2022 в 17:03
Хорошо что Лунин не играл, а то бы начали думать что он несчастья приносит. Только на поле и сразу проигрывают...
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.01.2022 в 17:00
отличный результат!
Ответить
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.01.2022 в 17:01
Ответить
+3
-3
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:01
Результат как результат, кому надо было больше, тот и выиграл))
Ответить
+2
-1
Dr. House (Поділля)
02.01.2022 в 17:00
А Хаві був правий, в Барси з'явився шанс на чемпіонство
Ответить
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.01.2022 в 17:00
metall5291 (Kharkiv) Ожидаю "тренировку на кошках". …… Вадим, видать на девятой минуте кошку больно за хвост потянули
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 16:59
"потренеровались на кошках"
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
02.01.2022 в 17:11
закончилось в пользу кошек - бывает.
Ответить
+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.01.2022 в 17:13
+1
-4
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 16:59
Точно перепили...
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.01.2022 в 17:00
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:02
Оце так тебе Реал підісрав..
Ответить
+2
-3
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 17:09
За собою дивіться, збоченці...Вам ще Мальорка напихає...
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2022 в 17:14
Та мы то шо.. мы середняки-с. А вы то ведь Короли.
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...