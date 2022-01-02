Что, опять? Барселона не может зарегистрировать Торреса из-за финансовых проблем

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о том, что команда пока не может заявить новичка Феррана Торреса из-за финансовых проблем:

"Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист. Сейчас он восстанавливается после непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь.

Ферран способен играть на разных позициях. Я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.

Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана. Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами", - сказал Хави.