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Что, опять? Барселона не может зарегистрировать Торреса из-за финансовых проблем
Клуб столкнулся со сложностями
фото - ФК Барселона
Наставник "Барселоны" Хави рассказал о том, что команда пока не может заявить новичка Феррана Торреса из-за финансовых проблем:
"Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист. Сейчас он восстанавливается после непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь.
Ферран способен играть на разных позициях. Я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.
Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана. Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами", - сказал Хави.
Напомним, "Барселона" объявила о трансфере Феррана из "Манчестер Сити" 28 декабря. Сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.
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